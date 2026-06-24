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До +39: в Беларусь идет рекордная жара

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  • 24.06.2026, 10:52
  • 1,932
До +39: в Беларусь идет рекордная жара

Эпицентром жары станет юго-запад страны.

Карта относительной топографии 500—1000 гПа от модели ECMWF показывает масштабный вынос тропической воздушной массы в конце июня в Восточную Европу. Из-за этого Беларусь окажется в зоне сильного термического градиента, сообщает телеграм-канал «Метеовайб».

Эпицентром жары станет юго-запад страны. Там толщина увеличенного из-за жары слоя атмосферы вырастет до 576—580 dam (это означает подъем границы уровня давления 500 гПа до 5800 метров), а температура на высоте Т850 (около 1,5 км) достигнет +23°C. Такие показатели очень редки для Беларуси и способны обновить абсолютные температурные рекорды.

Максимальная температура на юго-западе в понедельник, 29 июня, может подняться до +36…+39°C (модель ECMWF), а ночи ожидаются тропические — не ниже +20°C.

@charter97.org Беларусь накрывает экстремальная жара #жара #лето #беларусь #погода #новости #тренды #рекомендации #тикток #интересно #viral ♬ оригинальный звук - Хартия97

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