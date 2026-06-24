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The Atlantic: Путин просчитался

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  • 24.06.2026, 11:46
The Atlantic: Путин просчитался
Фото: Getty Images

Глава Кремля хотел демилитаризировать Украину, но получил противоположный результат.

Перспективы войны России против Украины в 2026 году заметно изменились. Все больше аналитиков считают, что Киев не только удерживает позиции, но и превратился в значимую военную силу, способную влиять на ход войны и наносить удары далеко за пределами фронта, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Еще несколько лет назад распространенным было мнение, что преимущество Москвы делает ее победу лишь вопросом времени, а Украине придется идти на серьезные территориальные уступки. Однако теперь в международной среде усиливается убеждение, что инициатива постепенно смещается в сторону Киева.

По оценкам экспертов, ключевой причиной этого сдвига стала масштабная трансформация украинской армии. После начала войны в 2014 году, когда аннексия Крыма прошла практически без сопротивления, Украина имела ограниченные вооруженные силы. Но уже тогда добровольческие формирования и волна мобилизации позволили остановить продвижение российских сил и выиграть время для реформ.

Последующие годы стали периодом глубокой перестройки армии: рост численности до сотен тысяч военнослужащих, внедрение стандартов НАТО и модернизация командной структуры заложили основу будущих изменений. После полномасштабного вторжения в 2022 году этот процесс ускорился многократно.

Сегодня украинские вооруженные силы называют одними из самых технологически продвинутых в мире. Особое внимание уделяется беспилотным системам: Украина создала развитую индустрию дронов, способных вести разведку, наносить удары по целям на значительной глубине территории противника и влиять на баланс сил в Черном море. Отдельные операции украинских подразделений демонстрировали способность поражать цели даже в глубине российской территории, включая крупные города.

Параллельно усиливается международное сотрудничество Киева. Страны НАТО проявляют интерес к украинскому опыту, особенно в сфере беспилотных технологий, и рассматривают совместные проекты с украинскими оборонными компаниями. Украинские инструкторы уже участвуют в обмене опытом с западными военными.

Для Москвы такая динамика становится серьезным вызовом. Одной из заявленных целей войны была «демилитаризация» Украины, однако фактически результат оказался противоположным: страна превратилась в мощную и быстро эволюционирующую военную систему.

Эксперты отмечают, что это создает для Кремля стратегическую дилемму. Любое потенциальное мирное соглашение означает необходимость сосуществования с усиленной Украиной у своих границ, а продолжение войны может лишь усилить ее военный потенциал.

В Европе тем временем все чаще рассматривают Украину как ключевой элемент региональной безопасности. На фоне неопределенности в трансатлантических отношениях и роста угроз со стороны России поддержка Киева воспринимается как инвестиция в собственную безопасность.

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