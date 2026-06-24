На Крите арестовали двух белорусок, устроивших дебош в самолете 24.06.2026, 11:56

Одна из них сломала ногу полицейскому.

Двух пассажирок из Беларуси арестовали за недисциплинированное поведение во время полета из Варшавы в Ханью и за нападение на полицейского.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Две женщины в возрасте 45 и 47 лет, начали кричать и курить на борту самолета, что строго запрещено, а также отказались сотрудничать с экипажем.

Когда самолет приземлился в международном аэропорту Ханьи на Крите, их задержали, и одна из них ударила ногой полицейского, который надевал ей наручники, в результате чего он получил перелом ноги.

Полицейского доставили в местную больницу для оказания медицинской помощи.

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