Удары по нефтезаводам толкают Москву к запрету вывоза дизтоплива

Удары по нефтезаводам толкают Москву к запрету вывоза дизтоплива2
- 24.06.2026, 12:08
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Мера призвана снизить дефицит энергоресурсов внутри страны.
Россия рассматривает возможность полного запрета экспорта дизельного топлива на фоне участившихся атак украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, сообщает Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).
По данным издания, мера должна предотвратить дефицит топлива внутри страны. Сейчас уже действуют частичные ограничения на экспорт бензина и авиационного керосина, а вывоз дизеля запрещен только для трейдеров без собственного производства. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании с Путиным.
Полный запрет на экспорт дизеля может оказать заметное влияние на мировой рынок. Россия является одним из крупнейших поставщиков дизельного топлива в мире и уступает по объемам лишь США. В 2025 году на внешние рынки поставлялось в среднем около 907 тысяч баррелей в сутки дизеля и газойля, что составляет примерно 11% мирового предложения. В первые месяцы 2026 года экспорт снизился до 813 тысяч баррелей в сутки, достигнув минимума за полгода.
Основными покупателями российского дизеля выступают Турция и Бразилия. На фоне новостей о возможных ограничениях европейские дизельные фьючерсы пошли вверх, а ценовой спред к нефти резко расширился.
С начала года зафиксировано не менее 47 атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. По оценкам, около 40% произведенного в стране дизельного топлива направляется на экспорт, что делает отрасль чувствительной к любым ограничениям.
Эксперты отмечают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от интенсивности атак на энергетическую инфраструктуру и способности России компенсировать потери переработки внутри страны.