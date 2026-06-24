«Он рулит ногами?»: на трассе под Гродно заметили странного водителя
- 24.06.2026, 11:54
Видеофакт.
Современные автомобили оборудованы огромным количеством электронных ассистентов. Полноценным автопилотом их назвать нельзя, но в целом по трассе авто в хорошей комплектации может ехать практически без участия человека: и полосу удержит, и скорость, и притормозит при необходимости.
При этом все это не отменяет того, что водитель должен внимательно следить за обстановкой и быть готовым сразу же отреагировать на ситуацию. Но так считают, видимо, не все.
Вот и читатель newgrodno.by на трассе под Гродно обратил внимание на странную манеру езды белого кроссовера. Причина оказалась в водителе: он просто отдыхал за рулем.
- Показалось, что он рулит ногами. Закинул их на приборную панель. Сам мужчина откинулся далеко на кресле, а в руках держал телефон. Вряд ли он мог в это время адекватно оценивать дорожную обстановку, – рассказал автор видео.
Впрочем, найти в правилах прямой запрет на то, что водителю нельзя закидывать ноги на руль, журналистам портала не удалось. Хотя тем же мотоциклистам запрещено убирать руки от руля. Но телефон в руках – это точно нарушение. Да и в целом, по ПДД, водитель обязан не выполнять действий, которые отвлекают его от управления транспортным средством.