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«Он рулит ногами?»: на трассе под Гродно заметили странного водителя

  • 24.06.2026, 11:54
«Он рулит ногами?»: на трассе под Гродно заметили странного водителя

Видеофакт.

Современные автомобили оборудованы огромным количеством электронных ассистентов. Полноценным автопилотом их назвать нельзя, но в целом по трассе авто в хорошей комплектации может ехать практически без участия человека: и полосу удержит, и скорость, и притормозит при необходимости.

При этом все это не отменяет того, что водитель должен внимательно следить за обстановкой и быть готовым сразу же отреагировать на ситуацию. Но так считают, видимо, не все.

Вот и читатель newgrodno.by на трассе под Гродно обратил внимание на странную манеру езды белого кроссовера. Причина оказалась в водителе: он просто отдыхал за рулем.

- Показалось, что он рулит ногами. Закинул их на приборную панель. Сам мужчина откинулся далеко на кресле, а в руках держал телефон. Вряд ли он мог в это время адекватно оценивать дорожную обстановку, – рассказал автор видео.

Впрочем, найти в правилах прямой запрет на то, что водителю нельзя закидывать ноги на руль, журналистам портала не удалось. Хотя тем же мотоциклистам запрещено убирать руки от руля. Но телефон в руках – это точно нарушение. Да и в целом, по ПДД, водитель обязан не выполнять действий, которые отвлекают его от управления транспортным средством.

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