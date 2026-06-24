закрыть
24 июня 2026, среда, 11:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Молдова лишила гражданства экс-замглавы спецслужб, завербованного белорусским КГБ

1
  • 24.06.2026, 11:22
Молдова лишила гражданства экс-замглавы спецслужб, завербованного белорусским КГБ
Майя Санду

В рамках обмена его выдали в Беларусь.

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о лишении бывшего заместителя директора Службы информации и безопасности (СИБ) Александру Балана гражданства Молдовы.

Об этом сообщает Newsmaker.

Осужденный за разглашение государственной тайны Балан покинул страну в мае этого года в рамках обмена на двух сотрудников СИБ, которых арестовали в России.

Напомним, 28 апреля двух офицеров Службы информации и безопасности Молдовы, которых удерживали в России, освободили в рамках обмена. В обмен на это власти Молдовы передали бывшего заместителя директора СИБ Александру Балана, осужденного за разглашение государственной тайны. Его помиловали, чтобы он смог выехать в Беларусь.

Бfлана в конце перед тем экстрадировали из Румынии в Молдову, где он должен был отбыть около 1,5 года лишения свободы.

Польша в рамках обмена вернула активиста польской общины в Беларуси, журналиста Анджея Почобута, и отдала в Россию археолога Александра Бутягина, об экстрадиции которого просила Украина.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко