Молдова лишила гражданства экс-замглавы спецслужб, завербованного белорусским КГБ 1 24.06.2026, 11:22

Майя Санду

В рамках обмена его выдали в Беларусь.

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о лишении бывшего заместителя директора Службы информации и безопасности (СИБ) Александру Балана гражданства Молдовы.

Об этом сообщает Newsmaker.

Осужденный за разглашение государственной тайны Балан покинул страну в мае этого года в рамках обмена на двух сотрудников СИБ, которых арестовали в России.

Напомним, 28 апреля двух офицеров Службы информации и безопасности Молдовы, которых удерживали в России, освободили в рамках обмена. В обмен на это власти Молдовы передали бывшего заместителя директора СИБ Александру Балана, осужденного за разглашение государственной тайны. Его помиловали, чтобы он смог выехать в Беларусь.

Бfлана в конце перед тем экстрадировали из Румынии в Молдову, где он должен был отбыть около 1,5 года лишения свободы.

Польша в рамках обмена вернула активиста польской общины в Беларуси, журналиста Анджея Почобута, и отдала в Россию археолога Александра Бутягина, об экстрадиции которого просила Украина.

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