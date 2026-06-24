Молдова лишила гражданства экс-замглавы спецслужб, завербованного белорусским КГБ

Молдова лишила гражданства экс-замглавы спецслужб, завербованного белорусским КГБ1
- 24.06.2026, 11:22
В рамках обмена его выдали в Беларусь.
Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о лишении бывшего заместителя директора Службы информации и безопасности (СИБ) Александру Балана гражданства Молдовы.
Об этом сообщает Newsmaker.
Осужденный за разглашение государственной тайны Балан покинул страну в мае этого года в рамках обмена на двух сотрудников СИБ, которых арестовали в России.
Напомним, 28 апреля двух офицеров Службы информации и безопасности Молдовы, которых удерживали в России, освободили в рамках обмена. В обмен на это власти Молдовы передали бывшего заместителя директора СИБ Александру Балана, осужденного за разглашение государственной тайны. Его помиловали, чтобы он смог выехать в Беларусь.
Бfлана в конце перед тем экстрадировали из Румынии в Молдову, где он должен был отбыть около 1,5 года лишения свободы.
Польша в рамках обмена вернула активиста польской общины в Беларуси, журналиста Анджея Почобута, и отдала в Россию археолога Александра Бутягина, об экстрадиции которого просила Украина.