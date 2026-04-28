Молдова выдала Беларуси осужденного за госизмену экс-замглавы спецслужб 28.04.2026, 15:56

Александру Балан

Александр Балан был завербован КГБ.

В рамках обмена между Беларусью и Польшей Молдова передала Беларуси Александра Балана, экс-замдиректора службы информации и безопасности Молдовы.

Балана задержали в Румынии в 2025 году. 15 апреля молдовский суд заочно приговорил его к 1,5 года лишения свободы по обвинению в разглашении гостайны. 24 апреля Балана экстрадировали из Румынии в Молдову.

Перед передачей в Беларусь президент Молдовы Майя Санду помилована Балана. Молдова также передала России россиянку Нину Попову.

Чешская спецслужба BIS считает Александра Балана участником белорусской разведывательной сети, созданной КГБ Беларуси.

The Insider писал, что Александру Балан во время работы на своем посту (2016-2019) в рамках сотрудничества со спецслужбами Украины был офицером связи при Генштабе ВСУ. Его отозвали из Украины за неудовлетворительную работу, но он отказался возвращаться в Молдову.

По данным румынских СМИ, с 2024 по 2025 год он два раза встречался с сотрудниками белорусской разведки в Будапеште.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com