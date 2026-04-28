Умер бывший политзаключенный Роман Романов2
- 28.04.2026, 16:55
Он отсидел два года за «оскорбление Лукашенко».
Умер бывший политзаключенный Роман Романов, который вышел на свободу в августе 2025 года, сообщил экс-политзаключенный журналист Дмитрий Семченко.
«Вместе с ним мы прошли через исправительную колонию №28 («Волчьи норы»). Рома вышел в прошлом августе. Он слишком многое пропускал через сердце — и вот оно не выдержало», — написал Семченко.
Белорус находился в заключении два года — его обвинили в оскорблении Лукашенко.