Умер бывший политзаключенный Роман Романов 2 28.04.2026, 16:55

Роман Романов

Он отсидел два года за «оскорбление Лукашенко».

Умер бывший политзаключенный Роман Романов, который вышел на свободу в августе 2025 года, сообщил экс-политзаключенный журналист Дмитрий Семченко.

«Вместе с ним мы прошли через исправительную колонию №28 («Волчьи норы»). Рома вышел в прошлом августе. Он слишком многое пропускал через сердце — и вот оно не выдержало», — написал Семченко.

Белорус находился в заключении два года — его обвинили в оскорблении Лукашенко.

