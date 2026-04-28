закрыть
28 апреля 2026, вторник, 18:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь привезли обновленный китайский Forthing T5 EVO

3
  28.04.2026, 17:23
Раскрыта цена авто.

У белорусских дилеров Dongfeng появился обновленный кроссовер Forthing T5 EVO. Цена этой модели — 79 900 рублей.

Forthing T5 EVO 2026 модельного года получил обновленный экстерьер с более агрессивным дизайном передней части кузова и сложной пластикой «кормы», что несколько увеличило его размеры.

Что касается техники, то автомобиль оснащен 177-сильным двигателем Mitsubishi 4A95TD, который работает в паре с 7-диапазонной роботизированной коробкой Getrag.

Как сообщает импортер марки, специально для рынка Беларуси с этого года T5 EVO имеет расширенный пакет адаптации, в который входит оцинковка капота, передних и задних крыльев, дверей, порогов, стоек крыши.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев