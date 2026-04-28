В Беларусь привезли обновленный китайский Forthing T5 EVO

В Беларусь привезли обновленный китайский Forthing T5 EVO3
- 28.04.2026, 17:23
Раскрыта цена авто.
У белорусских дилеров Dongfeng появился обновленный кроссовер Forthing T5 EVO. Цена этой модели — 79 900 рублей.
Forthing T5 EVO 2026 модельного года получил обновленный экстерьер с более агрессивным дизайном передней части кузова и сложной пластикой «кормы», что несколько увеличило его размеры.
Что касается техники, то автомобиль оснащен 177-сильным двигателем Mitsubishi 4A95TD, который работает в паре с 7-диапазонной роботизированной коробкой Getrag.
Как сообщает импортер марки, специально для рынка Беларуси с этого года T5 EVO имеет расширенный пакет адаптации, в который входит оцинковка капота, передних и задних крыльев, дверей, порогов, стоек крыши.