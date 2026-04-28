В сети X всплыло «предсказание» покушения на Трампа 6 28.04.2026, 18:31

1,264

Фото: Getty Images

Эксперты и автор изображения отвергли мистические версии.

В США произошло новое покушение на президента США Дональда Трампа, которое вызвало широкий резонанс не только из-за самого инцидента, но и из-за странного совпадения в социальных сетях, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Вооруженный мужчина открыл стрельбу во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. По данным властей, нападавший, 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии, прорвался через пункт безопасности в отеле Washington Hilton, где проходило мероприятие.

Сотрудники Секретной службы оперативно эвакуировали Трампа и других высокопоставленных лиц. Подозреваемый был задержан на месте и обвинен в попытке убийства, а также в нападении на полицейского с применением оружия. Один из офицеров получил ранение, однако его спас бронежилет.

Сам Трамп назвал нападавшего «одиночкой» и поблагодарил спецслужбы за быструю реакцию, отметив, что злоумышленник не приблизился к залу, где он находился.

Однако особое внимание пользователей привлек аккаунт в X, который еще в 2023 году опубликовал единственный пост с именем «Аллен Коул». После инцидента публикация стремительно набрала десятки миллионов просмотров, породив волну слухов о «предсказании» событий.

Эксперты и автор изображения, использованного в профиле аккаунта, отвергли мистические версии, указав на случайность совпадения. Тем не менее в соцсетях началась настоящая истерия — пользователи массово просили «предсказать» их будущее.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер заявила, что признаков участия других лиц в нападении нет. Власти подчеркнули, что ситуация находится под контролем, а виновный понесет ответственность.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com