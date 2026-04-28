В сети X всплыло «предсказание» покушения на Трампа

В сети X всплыло «предсказание» покушения на Трампа6
- 28.04.2026, 18:31
- 1,264
Эксперты и автор изображения отвергли мистические версии.
В США произошло новое покушение на президента США Дональда Трампа, которое вызвало широкий резонанс не только из-за самого инцидента, но и из-за странного совпадения в социальных сетях, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).
Вооруженный мужчина открыл стрельбу во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. По данным властей, нападавший, 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии, прорвался через пункт безопасности в отеле Washington Hilton, где проходило мероприятие.
Сотрудники Секретной службы оперативно эвакуировали Трампа и других высокопоставленных лиц. Подозреваемый был задержан на месте и обвинен в попытке убийства, а также в нападении на полицейского с применением оружия. Один из офицеров получил ранение, однако его спас бронежилет.
Сам Трамп назвал нападавшего «одиночкой» и поблагодарил спецслужбы за быструю реакцию, отметив, что злоумышленник не приблизился к залу, где он находился.
Однако особое внимание пользователей привлек аккаунт в X, который еще в 2023 году опубликовал единственный пост с именем «Аллен Коул». После инцидента публикация стремительно набрала десятки миллионов просмотров, породив волну слухов о «предсказании» событий.
Эксперты и автор изображения, использованного в профиле аккаунта, отвергли мистические версии, указав на случайность совпадения. Тем не менее в соцсетях началась настоящая истерия — пользователи массово просили «предсказать» их будущее.
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер заявила, что признаков участия других лиц в нападении нет. Власти подчеркнули, что ситуация находится под контролем, а виновный понесет ответственность.