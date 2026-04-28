Акции Epam упали до минимума с 2018 года 28.04.2026, 19:15

За последний год акции IT-компании подешевели примерно на 27%.

К закрытию торгов 27 апреля акции EPAM стоили 116,31 доллара. Это минимум с 30 октября 2018 года, когда котировки падали до 113,25 доллара, пишет devby.io.

За последний год акции EPAM подешевели примерно на 27% — 28 апреля 2025 года они стоили около 159 долларов. С начала 2026-го ценные бумаги компании потеряли примерно 43% — на открытии 2 января они стоили почти 205 долларов.

Рыночная капитализация EPAM сейчас составляет 6,136 млрд долларов.

При этом InvestingPro пишет, что семь аналитиков пересмотрели прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период. А анализ справедливой стоимости на платформе указывает, что акции на текущем уровне существенно недооценены.

Американский финансовый холдинг Stifel подтвердил рейтинг «покупать» с целевой ценой 246 долларов, но скорректировал прогноз роста выручки EPAM на 2026 год из-за неопределенности, связанной с событиями в Иране. Mizuho повысил целевую цену акций EPAM до 200 долларов, сохранив рейтинг «выше рынка» — после Дня инвестора 12 марта в Бостоне, где компания представила свою стратегию на рынке ИИ-услуг.

TD Cowen также подтвердил рейтинг «покупать» с целевой ценой 220 долларов, отметив планы компании по ускорению роста выручки за счет AI-native и Foundational AI сервисов. Stifel подчеркнул сильные позиции EPAM на ИИ-рынке, указав на ее исторически высокую компетентность в разработке ПО.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com