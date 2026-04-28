В Туапсе горящие нефтепродукты с НПЗ хлынули на улицы города
- 28.04.2026, 20:50
Видеофакт.
В Туапсе Краснодарского края РФ по одной из улиц разлилась горящая нефть. Видео опубликовано в Telegram-паблике Astra.
В местном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям подтвердили эту информацию, но не уточнили, где именно это произошло.
Согласно анализу Astra, нефть разлилась по улице Кошкина, которая находится рядом с Туапсинским НПЗ, который трижды за последний месяц атаковали украинские дроны.
За последние две недели Туапсинский нефтеперерабатывающий завод был атакован трижды: первый раз – 16 апреля (тогда пожар тушили в течение нескольких суток), второй раз – 20 апреля (после него город затянуло дымом и прошел «нефтяной дождь»), третий раз – 28 апреля.