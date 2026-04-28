Украина запускает экспорт оружия 28.04.2026, 20:47

Об этом сообщил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 апреля провел расширенное совещание по ключевым вопросам экспорта украинского оружия. Об этом он сообщил в Telegram.

«Экспорт украинского оружия будет реальным. Мы согласовали все детали на уровне наших государственных институтов. Сейчас наша экспертиза в сфере безопасности и оружие, проверенное современной войной, интересны всем партнерам, которые способны обеспечить себе реальный уровень защиты национальной государственности и жизни людей», – отметил президент.

Он рассказал, что Украина предложила партнерам, которые ей помогают, особый формат сотрудничества Drone Deals – специальные соглашения по производству и поставке дронов, ракет, снарядов и других востребованных видов оружия, боевой техники, программного обеспечения, интеграции с оборонными системами партнеров, а также обеспечения украинской экспертизы и технологического обмена.

Президент описал, как будет работать схема: рамки соглашений сначала будут прорабатываться на межгосударственном уровне, затем будут запускать процесс на уровне государственных институтов и производителей.

Он заявил, что бюрократические процедуры будут упрощены, при этом необходимый экспортный контроль останется. Украинские производители получат возможность выхода на иностранные рынки, но при условии, что за Украиной останется право получить необходимый объем оружия первой.

В то же время будет составлен перечень стран, в которые экспорт оружия будет запрещен из-за их сотрудничества со страной-агрессором Россией.

«Профицит производственных мощностей в Украине по некоторым видам оружия достигает 50%, и это прямой результат наших государственных инвестиций в оборонную промышленность Украины и нашего сотрудничества с партнерами», – добавил Зеленский.

