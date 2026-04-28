закрыть
28 апреля 2026, вторник, 22:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Коул: Я ожидаю, что мы сможем добиться освобождения некоторых заключенных в течение следующего месяца

4
  • 28.04.2026, 21:55
Коул: Я ожидаю, что мы сможем добиться освобождения некоторых заключенных в течение следующего месяца

Спецпосланник Трампа продолжает переговоры с режимом Лукашенко.

Специальный посланник США Джон Коул ожидает добиться освобождения «некоторых заключенных» в течение следующего месяца. В этом случае возможно дальнейшее смягчение санкций против официального Минска. Об этом Джон Коул рассказал в интервью информационному агентству Reuters.

— Я ожидаю, что мы сможем добиться освобождения некоторых заключенных в течение следующего месяца, — сказал Коул агентству Reuters по телефону, подчеркнув, что пока в этом вопросе нет определенности.

Спецпосланник Дональда Трампа добавил, что продолжает переговоры с официальным Минском, и отметил, что у него «сложились доверительные отношения с Лукашенко», пишет Reuters.

— Пока мы доверяем друг другу, и… если один чувствует, что другой сбился с курса, мы это уладим, — сказал Коул.

Он добавил, что Лукашенко якобы хочет, чтобы Беларусь была «членом семьи европейских наций», и что освобождение политических заключенных может помочь ему двигаться в этом направлении.

Ранее Коул заявлял, что Лукашенко может вскоре посетить Соединенные Штаты.

— Мы обсуждаем это (визит Лукашенко в США. — Прим.) Думаю, это был бы хороший шаг. Я также упомянул об открытии посольства США в Минске. <…> Все эти вопросы рассматриваются… и я оптимистично настроен, что они могут быть решены, — отметил спецпосланник.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев