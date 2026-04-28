Великобритания хочет создать военный банк 28.04.2026, 21:28

Он должен помочь североевропейским союзникам ускорить перевооружение.

Правительство Великобритании изучает возможность создания «оборонного банка», который должен помочь североевропейским союзникам ускорить перевооружение. Как пишет The Telegraph, эта схема может быть устроена по образцу кредитного механизма Евросоюза для финансирования закупок вооружений. JEF (Joint Expeditionary Force) bank позволил бы альянсу из десяти североевропейских стран НАТО финансировать оборонные проекты за счет более дешевых заимствований. Помимо Великобритании, в JEF входят Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Исландия и Нидерланды.

В прошлом месяце три страны альянса: Великобритания, Финляндия и Нидерланды, договорились начать работу над новым механизмом. Его можно было бы использовать для финансирования многосторонних оборонных программ, наращивания промышленного производства, закупок оружия и военной помощи Украине. По словам источника, знакомого с ходом обсуждения, переговоры пока носят предварительный характер. Официальное объявление может быть сделано еще до начала июля, когда лидеры НАТО должны собраться на ежегодный саммит альянса в Анкаре.

Сама Великобритания испытывает трудности с поиском 17,6 млрд фунтов для повышения оборонных расходов до 3% ВВП к 2029–2030 годам. На прошлой неделе газета писала, что министр финансов Рэйчел Ривз рассматривает возможность выпуска «военных облигаций» для населения и финансовых институтов, чтобы привлечь необходимые средства. Если такую схему расширить на других союзников по JEF, стоимость заимствований может снизиться: совместно страны блока, вероятно, смогут рассчитывать на высочайший кредитный рейтинг AAA. Привлеченные средства планируется направлять на совместные проекты по сдерживанию российской угрозы в Арктике, Северной Атлантике и Балтийском регионе.

На этой неделе союзники уже договорились усилить военно-морское присутствие в этих районах в ответ на действия российских сил. В Британии считают, что альянсу нужно превращаться в постоянные объединенные силы, которые будут готовы к боевым действиям в случае угрозы со стороны Москвы. Представитель британского правительства заявил: «Мы утвердили инвестиции в оборону на 270 млрд фунтов во время текущего парламентского срока, чтобы Великобритания была готова отвечать на растущие угрозы — это крупнейшее увеличение со времен холодной войны».

