Бывший министр иностранных дел Алейник получил новую должность
- 28.04.2026, 22:31
Чем он будет заниматься.
Согласно подписанному 28 апреля указу Лукашенко, Сергей Алейник стал национальным координатором по достижению целей устойчивого развития. На этой должности он сменил Владислава Татариновича, который занимал ее с ноября 2025 года.
До нового назначения Сергей Алейник возглавлял в «совете республики» комиссию по международным делам и национальной безопасности.
На новой должности он будет заниматься координацией работы в сферах образования, здравоохранения, занятости населения, а также вопросами развития регионов.