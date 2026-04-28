Бывший министр иностранных дел Алейник получил новую должность 28.04.2026, 22:31

Чем он будет заниматься.

Согласно подписанному 28 апреля указу Лукашенко, Сергей Алейник стал национальным координатором по достижению целей устойчивого развития. На этой должности он сменил Владислава Татариновича, который занимал ее с ноября 2025 года.

До нового назначения Сергей Алейник возглавлял в «совете республики» комиссию по международным делам и национальной безопасности.

На новой должности он будет заниматься координацией работы в сферах образования, здравоохранения, занятости населения, а также вопросами развития регионов.

