закрыть
28 апреля 2026, вторник, 23:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рейтинг Трампа скатился до самого низкого показателя за весь его нынешний срок

  28.04.2026, 23:13
Опрос.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня за время его нынешней каденции и составляет 34%.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным четырехдневного исследования, которое завершилось 27 апреля, деятельность Трампа на посту одобряют 34% американцев. Это ниже показателя в 36%, который был зафиксирован во время предыдущего опроса 15-20 апреля.

Кроме того, политику президента по урегулированию стоимости жизни положительно оценивают лишь 22% респондентов (против 25% в предыдущем месяце).

Рейтинг Трампа постепенно снижается с момента его вступления в должность в январе 2025 года. Тогда его поддерживали 47% граждан.

Значительное падение его популярности произошло после 28 февраля, когда США и Израиль начали войну против Ирана, которая спровоцировала резкий рост цен на бензин.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

