Рейтинг Трампа скатился до самого низкого показателя за весь его нынешний срок 1 28.04.2026, 23:13

Опрос.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня за время его нынешней каденции и составляет 34%.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным четырехдневного исследования, которое завершилось 27 апреля, деятельность Трампа на посту одобряют 34% американцев. Это ниже показателя в 36%, который был зафиксирован во время предыдущего опроса 15-20 апреля.

Кроме того, политику президента по урегулированию стоимости жизни положительно оценивают лишь 22% респондентов (против 25% в предыдущем месяце).

Рейтинг Трампа постепенно снижается с момента его вступления в должность в январе 2025 года. Тогда его поддерживали 47% граждан.

Значительное падение его популярности произошло после 28 февраля, когда США и Израиль начали войну против Ирана, которая спровоцировала резкий рост цен на бензин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com