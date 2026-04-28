Урок России для мировых бизнес-элит
- 28.04.2026, 19:26
Бизнесмены сожалеют о своих сделках с авторитарными режимами.
Публичное появление крупнейших американских миллиардеров на инаугурации президента США Дональда Трампа вновь вызвало дискуссию о сближении бизнеса и политики. Руководители Meta, Amazon, Google и Tesla оказались в числе заметных гостей церемонии, что многие аналитики восприняли как сигнал формирования нового союза между экономической и политической элитой США, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).
Эксперты предупреждают, что подобные отношения могут не только влиять на демократические институты, но и создавать риски для самих бизнес-элит. История показывает, что в странах с усилением авторитарных тенденций крупный бизнес часто оказывается зависим от политической власти и теряет автономию.
В качестве примера приводится Россия 1990-х и 2000-х годов. После приватизации государственных активов сформировался класс олигархов, получивших контроль над ключевыми секторами экономики. Однако с приходом Путина начался процесс усиления государства и перераспределения активов в пользу лояльных бизнес-групп. Часть предпринимателей лишилась активов, а другие столкнулись с давлением со стороны властей или уголовными делами и уголовным преследованием.
Подобные процессы наблюдаются и в других странах с моделью «авторитарного государственного капитализма», включая Турцию и Саудовскую Аравию. Там государство использует административные и силовые инструменты для контроля над бизнесом, включая штрафы, национализацию и аресты активов.
Первоначальная выгода от тесного сотрудничества с властью часто оборачивается потерей независимости и высоким уровнем риска. В условиях концентрации политической власти экономическая элита становится уязвимой и вынуждена действовать в рамках политической лояльности.
По мнению исследователей, в США усиливаются элементы политической поляризации и давления на бизнес и СМИ. Некоторые крупные предприниматели стали активнее взаимодействовать с политическими лидерами, что вызывает опасения по поводу возможного ослабления институциональных ограничений.
Устойчивость бизнеса напрямую связана с состоянием демократических институтов. При их ослаблении экономическая элита теряет защиту прав собственности и становится зависимой от политической воли, что делает такие союзы краткосрочно выгодными, но долгосрочно рискованными.