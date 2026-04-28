28 апреля 2026, вторник, 21:03
Сын Прилепина отправился штурмовиком на войну в Украину

  • 28.04.2026, 20:33
Сын Прилепина отправился штурмовиком на войну в Украину
Прилепин

Ему 21 год.

Сын российского писателя Захара Прилепина Игнат отправился в зону «СВО». Он участвует в боевых действиях в составе штурмового отряда диверсионно-разведывательного подразделения «Родня». Об этом сообщили в пресс-службе писателя.

«Игнат подписал контракт»,— сказали ТАСС в пресс-службе Захара Прилепина. Подразделение «Родня», созданное Захаром Прилепиным в 2023 году, входит в состав интербригады «Пятнашка» добровольческого корпуса. Игнату Прилепину 21 год.

Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону «СВО» в январе 2023 года. В мае того же года на писателя было совершено покушение — под автомобилем взорвалась бомба, он получил тяжелые ранения ног и минно-взрывную травму. В октябре 2025 года господин Прилепин подписал новый контракт до конца мая.

