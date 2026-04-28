Белорус показал необычный лифт в Гомеле

Белорус показал необычный лифт в Гомеле1
- 28.04.2026, 20:40
Люди в восторге.
Необычный лифт из гомельского микрорайона Волотова неожиданно стал звездой TikTok.
Белорус dimonanatolich89 опубликовал ролик, в котором показал кабину лифта в одной из многоэтажек. Жильцы превратили часть стены в выставку магнитов, и это сразу привлекло внимание пользователей, передает «Точка».
Видео быстро разлетелось по сети и всего за несколько дней набрало почти 160 000 просмотров.
На кадрах видно, что лифт украшен десятками самых разных магнитов: с достопримечательностями, животными и другими яркими изображениями.
Автор ролика явно остался под впечатлением.
«Показательный лифт! Можно понять, что здесь живут хорошие, порядочные люди!» – подписал он видео.
В самом ролике мужчина отдельно отметил аккуратность жильцов и признался, что в таком лифте есть вероятность «залипнуть надолго».
«Ну можно ж так жить и такую красоту вокруг себя творить, ребята. Всем пример», – сказал он.
Ролик собрал более 6000 лайков и свыше 300 комментариев.
Пользователи массово восхищаются как самой идеей, так и атмосферой в доме. Вот лишь несколько комментариев:
«Какой лифт, такие и люди живут. В Волотове много элитных домов»
«Это лучше, чем мазня маркерами»
«Какой порядочный лифт. Образец для подражания! Какое уважение»
«Крутые, очень классная идея для лифта, и каждый человек может добавить магнитик».
Некоторые признались, что тоже хотели бы сделать нечто подобное у себя в подъезде.
Правда, одна из пользовательниц рассказала, что когда попыталась украсить лифт магнитами в своем доме, то они быстро исчезли.
На это автор ролика ответил, что специально уточнил у местных жильцов: здесь магниты никто не ворует.
В обсуждениях выяснилось, что в многоэтажке есть сразу два лифта с магнитами.
Во втором их пока меньше, но идея та же – превратить обычную поездку между этажами в небольшую экскурсию.
А один из комментаторов отметил, что видел в Гомеле и другие похожие лифты. Но этот, по его словам, особенно впечатляет масштабом коллекции.