28 апреля 2026, вторник, 21:03
Белорус показал необычный лифт в Гомеле

Люди в восторге.

Необычный лифт из гомельского микрорайона Волотова неожиданно стал звездой TikTok.

Белорус dimonanatolich89 опубликовал ролик, в котором показал кабину лифта в одной из многоэтажек. Жильцы превратили часть стены в выставку магнитов, и это сразу привлекло внимание пользователей, передает «Точка».

@dimonanatolich89 Показательный лифт!!!!Можно понять, что здесь живут хорошие, порядочные люди!!!!#лифт #гомель #рекомендации #монтажкондиционеров #республикабеларусь ♬ оригинальный звук - dimonanatolich89

Видео быстро разлетелось по сети и всего за несколько дней набрало почти 160 000 просмотров.

На кадрах видно, что лифт украшен десятками самых разных магнитов: с достопримечательностями, животными и другими яркими изображениями.

Автор ролика явно остался под впечатлением.

«Показательный лифт! Можно понять, что здесь живут хорошие, порядочные люди!» – подписал он видео.

В самом ролике мужчина отдельно отметил аккуратность жильцов и признался, что в таком лифте есть вероятность «залипнуть надолго».

«Ну можно ж так жить и такую красоту вокруг себя творить, ребята. Всем пример», – сказал он.

Ролик собрал более 6000 лайков и свыше 300 комментариев.

Пользователи массово восхищаются как самой идеей, так и атмосферой в доме. Вот лишь несколько комментариев:

«Какой лифт, такие и люди живут. В Волотове много элитных домов»

«Это лучше, чем мазня маркерами»

«Какой порядочный лифт. Образец для подражания! Какое уважение»

«Крутые, очень классная идея для лифта, и каждый человек может добавить магнитик».

Некоторые признались, что тоже хотели бы сделать нечто подобное у себя в подъезде.

Правда, одна из пользовательниц рассказала, что когда попыталась украсить лифт магнитами в своем доме, то они быстро исчезли.

На это автор ролика ответил, что специально уточнил у местных жильцов: здесь магниты никто не ворует.

В обсуждениях выяснилось, что в многоэтажке есть сразу два лифта с магнитами.

Во втором их пока меньше, но идея та же – превратить обычную поездку между этажами в небольшую экскурсию.

А один из комментаторов отметил, что видел в Гомеле и другие похожие лифты. Но этот, по его словам, особенно впечатляет масштабом коллекции.

