Ученые обнаружили доисторического морского монстра, похожего на дельфина 28.04.2026, 19:40

Раненый гигант древних морей удивил ученых.

В Германии палеонтологи обнаружили останки гигантского морского ящера, который жил более 180 миллионов лет назад и, судя по находкам, сумел выжить несмотря на тяжелые травмы, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Останки были найдены в глиняном карьере Мистельгау недалеко от Байройта. Эта морская рептилия внешне напоминает современных дельфинов, но он мог достигать длины более 6,5 метров.

Ученые обнаружили фрагменты черепа, нижней челюсти, позвоночника, грудного пояса, передних плавников и более 100 зубов. Это позволило детально изучить строение древнего животного.

По словам исследователей, кости показывают следы патологий, особенно в области плечевого пояса и челюстных суставов. Эти повреждения, вероятно, затрудняли охоту и питание. На это указывают изношенные зубы и наличие гастролитов — камней, которые животные проглатывали для переваривания пищи.

Гастролиты крайне редко встречаются у ихтиозавров, что делает находку особенно ценной. Ученые предполагают, что из-за травм животному пришлось изменить рацион, чтобы выжить.

Несмотря на серьезные ограничения, ящер сумел прожить достаточно долго. Это подтверждает степень износа зубов и найденные камни в области брюшной полости.

Исследователи отмечают, что находка помогает лучше понять экосистему моря и эволюцию древних морских хищников. В регионе продолжаются раскопки, которые могут дать новые данные о жизни доисторических морей.

