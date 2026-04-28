В Иране повреждено 20% предприятий после атак США и Израиля 28.04.2026, 19:53

Это грозит безработицей половине рабочей силы страны.

Авиаудары США и Израиля по Ирану нанесли серьезный ущерб промышленности и грозят безработицей половине рабочей силы страны, сообщает Associated Press.

По данным издания, за время бомбардировок были повреждены тысячи заводов Ирана. Разрушены 20 тыс. предприятий — около 20% всех производственных мощностей Ирана. Среди пострадавших — крупнейший фармацевтический холдинг, заводы оптики и химической продукции, алюминиевые и цементные заводы.

Особенно сильный ущерб нанесен сталелитейной и нефтехимической отраслям. Два крупнейших производителя стали остановили производство, более 50 нефтехимических комплексов прекратили работу. Поскольку все отрасли промышленности зависят от нефтехимии, рост цен затронул практически все — от пластмасс и труб до тканей и упаковки для продуктов.

Как передает AP со ссылкой на заместителя министра труда Ирана, республика потеряла не менее 1 млн рабочих мест непосредственно из-за войны. Экономисты предупреждают, что под угрозой могут оказаться еще до 10–12 млн рабочих мест — половина рабочей силы страны. Согласно прогнозам, сбережения людей начнут истощаться в ближайшие недели.

