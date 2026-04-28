Reuters: Власть в Иране фактически перешла к КСИР 4 28.04.2026, 20:06

Политическая и религиозная элита страны не обладает достаточным влиянием.

Из-за продолжающегося конфликта с США и смерти Верховного лидера Али Хаменеи власть в Иране все больше концентрируется в руках руководства Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных иранских чиновников.

По информации агентства, центром принятия как военных, так и политических решений стал узкий круг высокопоставленных лиц, включающий Высший совет нацбезопасности (ВСНБ), канцелярию Верховного лидера и руководство Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). При этом, как рассказали собеседники Reuters, политическая и религиозная элита страны не обладает достаточным влиянием, чтобы сопротивляться решениям КСИР.

Пакистанский и два иранских чиновника называли ключевой фигурой в Иране командующего КСИР Ахмада Вахиди. По сведениям трех источников агентства, хотя Верховный лидер Моджтаба Хаменеи находится на вершине формальной системы власти, его роль фактически сводится к легитимизации решений, принимаемых генералами. Из-за ранений и угроз безопасности аятолла не появляется на публике и общается через помощников из КСИР, отмечают собеседники агентства.

Как считают опрошенные Reuters эксперты, такая ситуация приводит ко все более жесткой политической линии Тегерана. По их оценкам, препятствием для заключения сделки Ирана и США являются не внутренние распри в Тегеране, а разрыв между тем, что Белый дом готов предложить, и тем, что готово принять руководство КСИР. При этом, отмечают эксперты, нет свидетельств каких-либо фундаментальных расколов внутри системы или значимой общественной оппозиции. Такая сплоченность говорит о том, что командование Ираном теперь находится в руках Национальной гвардии и служб безопасности, заключают специалисты.

