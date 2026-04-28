28 апреля 2026, вторник, 19:33
Электромобили теряют меньше запаса хода чем ожидалось

2
  28.04.2026, 18:55
Средняя потеря составляет около 3% за три года.

Новое исследование показывает, что современные электромобили теряют гораздо меньше запаса хода, чем принято считать. По данным анализа более чем 1 млрд километров реального пробега, средняя потеря составляет около 3% за три года и примерно 5% за пять лет эксплуатации, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Это означает, что электромобиль с заявленным запасом хода в 480 км через три года сможет проезжать около 466 км, а через пять лет — примерно 456 км.

Такие результаты снижают опасения покупателей, связанных с быстрым износом батарей. При этом средний срок владения автомобилем в ряде стран составляет около шести лет, что делает сохранение запаса хода особенно важным фактором.

Исследователи отмечают несколько причин высокой устойчивости батарей. Среди них — программные обновления, оптимизация работы аккумуляторов и наличие скрытого резервного объема энергии, который снижает заметную деградацию. Также важную роль играют улучшенные системы охлаждения и аэродинамика.

Различные бренды, включая Cadillac, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz и Rivian, показывают минимальные потери запаса хода за первые годы эксплуатации.

Эксперты подчеркивают, что поведение водителя также влияет на состояние батареи. Частая зарядка до 100% и интенсивное использование быстрой зарядки может ускорять износ, тогда как зарядка до 80% и домашнее медленное подключение помогают сохранить ресурс.

Современные электромобили с запасом хода около 480 км позволяют большинству водителей ездить примерно неделю без подзарядки при среднем ежедневном пробеге 50–60 км.

