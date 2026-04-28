В Сахаре обнаружили гигантский 48-километровый «глаз» 1 28.04.2026, 19:08

Эта структура выполняет роль ориентира для астронавтов.

Обсерватория Земли NASA обратила внимание на одну из самых узнаваемых достопримечательностей Сахары – структуру Ришат в Мавритании, которую часто называют «Глазом Сахары». Ученые считают, что это не след от падения метеорита, а поднятый геологический купол, который эрозия постепенно превратила в кольцеобразные гребни, пишет ECOnews.

В NASA описывают «Глаз Сахары» как объект диаметром более 40 километров (около 48 км по некоторым оценкам). Эта структура выполняет роль ориентира. Космонавты обращали на нее внимание с самых первых пилотируемых миссий.

Долгие годы сохранялась теория о том, что «Глаз Сахары» сформировался в результате падения метеорита. В NASA же указывают на геологические исследования, показывающие другое происхождение – поднятый купол.

Ученые объяснили, что в структурах такого типа более древние породы, как правило, обнажаются ближе к центру, а более молодые слои образуют кольца по краям. Такого рода признаки не встречаются в метеоритных кратерах, и это помогает объяснить, почему геологи считают «Глаз Сахары» результатом действия внутренних сил Земли.

По словам ученых, как только купол обнажился, остальное сделала дифференциальная эрозия. Различные типы пород эродируются с разной скоростью, оставляя круглые гребни, называемые куэстами, там, где более устойчивые слои удерживают свои позиции.

Кроме того, те же ветры, которые формируют дюны, могут поднимать в атмосферу огромные количества пыли. Обсерватория Земли NASA отмечает, что пыльные бури могут вызывать проблемы с дыханием и ухудшать видимость, когда частицы концентрируются у земли, хотя пыль может приносить пользу, когда она рассеивается на большие расстояния.

В Обсерватории Земли NASA описывают «сахарский воздушный слой» как массу очень сухого, запыленного воздуха, которая формируется над Сахарой с конца весны до начала осени и может перемещаться на тысячи километров. Ученые отмечают: когда этот слой достигает территории США, он может вызывать затуманенное небо, сопровождающееся яркими восходами и закатами, а также влиять на развитие тропических циклонов.

По оценкам исследований NASA, ветры и погодные условия поднимают в среднем 182 миллиона тонн сахарской пыли каждый год, причем около 27,7 миллиона тонн выпадает над бассейном Амазонки, доставляя примерно 22 000 тонн фосфора ежегодно. Обсерватория Земли NASA также обращает внимание на исследования, связывающие осаждение пыли с продуктивностью океана, включая оценку, что пыль обеспечивает около 4,5% годового глобального экспорта и от 20 до 40 процентов в некоторых регионах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com