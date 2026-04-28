Европарламент лишил иммунитета польского депутата-антисемита Брауна 2 28.04.2026, 17:55

И еще трех польских политиков.

Европейский парламент во вторник проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с четырех польских евродепутатов, в том числе с одиозного лидера партии «Конфедерация польской короны» Гжегожа Брауна, известного своими антиукраинскими, пророссийскими и антисемитскими взглядами, пишет «Украинская правда».

Также Европарламент лишил иммунитета Даниэля Обайтека, Патрика Яки (партия «Право и справедливость») и Томаша Бучека («Конфедерация»).

Каждому из депутатов предъявлены отдельные обвинения. Брауна обвиняют в попытке сорвать церемонию в Едвабном, посвященную чествованию памяти польских евреев. Тогда депутат заблокировал дорогу во время памятных мероприятий.

Дело Обайтека касается дачи им ложных показаний. Депутата Яки обвиняют в клевете против судьи, а Бучека – в нарушении физической неприкосновенности женщины, у которой он силой отобрал мегафон.

Решение Европейского парламента открывает путь для польских прокуроров и судов к началу судебных преследований против этих законодателей.

Напомним, в марте Европейский парламент уже проголосовал за лишение иммунитета польского евродепутата Гжегожа Брауна за уничтожение флагов Украины и ЕС, а также за отрицание Холокоста.

Гжегож Браун известен тем, что пытался осуществить «гражданское задержание» гинеколога, сжег флаг ЕС в Катовице весной этого года и сорвал флаг Украины в городе Бяла-Подляска.

