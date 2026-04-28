В Беларуси ввели изменения по микрозаймам 1 28.04.2026, 18:21

Какие и кого они касаются.

В Беларуси появились изменения по микрозаймам. Одно из них: уменьшили «поток» по процентам за пользование деньгами. В Нацбанке рассказали подробности об этом новшестве.

«В части защиты прав потребителей уменьшены предельные размеры сумм процентов за пользование микрозаймом. Если договор заключается сроком до одного года, общая сумма процентов не может превышать сумму займа, — сообщили в Нацбанке. — Если срок свыше года, сумма процентов не может превышать двукратную сумму займа. Общая сумма неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами и иных платежей, связанных с неисполнением условий договора, не может превышать половину суммы займа».

Потребительский микрозаем можно досрочно вернуть без предварительного уведомления и согласия заимодавца.

«Проценты уплачиваются с учетом фактического срока пользования. Включение в договор условия о неустойке за досрочный возврат запрещено, — отметил регулятор. — В случае наступления трудной жизненной ситуации — смерти супруга, потери работы, признания заемщика инвалидом — физическое лицо вправе однократно получить отсрочку оплаты основной суммы долга не менее чем на три месяца, а также отсрочку оплаты процентов с продлением срока полного возврата займа».

Напомним, также чиновники с 23 апреля ввели запрет на займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение — близкие родственники.

