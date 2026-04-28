Отец Анджея Почобута трогательно прокомментировал новость об освобождении сына 28.04.2026, 17:50

Новость об освобождении он узнал от журналистов.

Отец уже бывшего политзаключенного Анджея Почобута Станислав Почобут об освобождении сына узнал от журналиста польского издания Wirtualna Polska. «Это как гром среди ясного неба. Мы же ждали столько лет. Я очень горжусь Андреем», — сказал он.

Эмоции у него были настолько сильными, что ему было тяжело говорить.

«Мы взволнованы. Жена сидит рядом со мной, плачет от умиления, не могу её успокоить. Эмоции настолько велики, что мне тяжело произнести хоть одно предложение. Не нахожу слов, чтобы передать то, что чувствую. Это как гром среди ясного неба, ведь мы ждали столько лет», — говорит он.

Станислав Почобут поблагодарил всех, кто «помнил об Анджее и окружал его молитвой».

«Благодарим всех, кто помнил об Андрее. Благодарим Польшу. Я очень горжусь Андреем. Когда я его увижу, упаду перед ним на колени и поцелую его руку», — говорит он.

