Украинцы нанесли удар по базе «Искандеров» в Крыму 28.04.2026, 17:36

Помогли подпольщики.

В ночь на 28 апреля беспилотники подразделений Middle-strike Сил специальных операций нанесли удар по месту хранения оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», сообщила пресс-служба ССО.

Отмечается, что скрытая техника была расположена на территории бывшей ракетной базы возле поселка Овражки в 40 километрах к востоку от оккупированного Симферополя. Оттуда ракеты могли добраться до линии фронта или тыловых городов Украины за считанные минуты.

«Подпольщики Движения сопротивления неоднократно фиксировали пуски вражеских ракет с этой локации. Поражение и уничтожение стратегических комплексов противника снижают его боеспособность. ССО продолжают асимметрические действия для стратегического ослабления способности врага вести войну против Украины», - подчеркнули в ССО.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com