Украинцы нанесли удар по базе «Искандеров» в Крыму
- 28.04.2026, 17:36
Помогли подпольщики.
В ночь на 28 апреля беспилотники подразделений Middle-strike Сил специальных операций нанесли удар по месту хранения оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», сообщила пресс-служба ССО.
Отмечается, что скрытая техника была расположена на территории бывшей ракетной базы возле поселка Овражки в 40 километрах к востоку от оккупированного Симферополя. Оттуда ракеты могли добраться до линии фронта или тыловых городов Украины за считанные минуты.
«Подпольщики Движения сопротивления неоднократно фиксировали пуски вражеских ракет с этой локации. Поражение и уничтожение стратегических комплексов противника снижают его боеспособность. ССО продолжают асимметрические действия для стратегического ослабления способности врага вести войну против Украины», - подчеркнули в ССО.