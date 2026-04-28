28 апреля 2026, вторник, 18:00
Украинцы нанесли удар по базе «Искандеров» в Крыму

  • 28.04.2026, 17:36
Помогли подпольщики.

В ночь на 28 апреля беспилотники подразделений Middle-strike Сил специальных операций нанесли удар по месту хранения оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», сообщила пресс-служба ССО.

Отмечается, что скрытая техника была расположена на территории бывшей ракетной базы возле поселка Овражки в 40 километрах к востоку от оккупированного Симферополя. Оттуда ракеты могли добраться до линии фронта или тыловых городов Украины за считанные минуты.

«Подпольщики Движения сопротивления неоднократно фиксировали пуски вражеских ракет с этой локации. Поражение и уничтожение стратегических комплексов противника снижают его боеспособность. ССО продолжают асимметрические действия для стратегического ослабления способности врага вести войну против Украины», - подчеркнули в ССО.

Лукашенко загнан в угол
