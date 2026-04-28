Цена нефти Brent обвалилась после новости о выходе ОАЭ из ОПЕК 1 28.04.2026, 17:39

На 2% за минуту.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE за минуту обвалилась на 1,91%, до $110 за баррель после того, как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+.

Решение нанесло серьезный удар по объединению стран-экспортеров нефти и фактическому лидеру ОПЕК — Саудовской Аравии. Потеря ОАЭ, давнего члена картеля, может привести к дезорганизации и ослаблению группы, отмечает Reuters.

При этом министр энергетики ОАЭ Сухейль Мохаммед аль-Мазруи сообщил Reuters, что решение о выходе было принято после тщательного анализа энергетической стратегии страны.

До появления этой новости цены на нефть росли, на пике стоимость барреля Brent поднималась на 4%, достигнув отметки $112,66. В предыдущий раз цены на Brent поднимались выше $112 за баррель 23 марта.

