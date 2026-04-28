Тейлор Свифт запатентовала свой голос и внешность 3 28.04.2026, 17:37

А также фразу «Привет, это Тейлор Свифт».

Американская певица Тейлор Свифт подала заявки на регистрацию товарных знаков, связанных с ее голосом и сценическим образом. Этот шаг рассматривается как попытка защититься от злоупотреблений с использованием искусственного интеллекта, включая дипфейки, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

По данным СМИ, компания «TAS Rights Management» 24 апреля направила три заявки. Две из них касаются звуковых товарных знаков — фраз «Hey, it’s Taylor Swift» («Привет, это Тейлор Свифт!») и «Hey, it’s Taylor» («Привет, это Тейлор!»). Третья заявка описывает узнаваемый сценический образ певицы во время тура Eras, включая ее внешний вид и детали выступления.

Решение Свифт последовало за аналогичными действиями актера Мэттью Макконахи, который ранее зарегистрировал свою знаменитую фразу «All right, all right, all right» («Хорошо, хорошо, хорошо»), чтобы пресечь несанкционированное использование голоса и образа.

Поводом для таких шагов стали участившиеся случаи создания фальшивых изображений и видео с использованием ИИ. В частности, ранее в сети распространялись поддельные изображения Свифт, а также материалы, где ей приписывалась политическая поддержка, которой она не выражала.

Эксперты отмечают, что регистрация голоса как товарного знака — новая и пока не проверенная судебной практикой стратегия. Ранее артисты защищали себя преимущественно через авторское право, однако современные технологии позволяют создавать новые записи, имитирующие голос, без прямого копирования оригинала.

Юристы считают, что такой подход может помочь бороться не только с точными копиями, но и с имитациями, которые вводят аудиторию в заблуждение.

Свифт уже владеет десятками товарных знаков, связанных с ее именем, альбомами и текстами песен. Новый шаг показывает, как индустрия адаптируется к эпохе искусственного интеллекта, где контроль над цифровым образом становится ключевым активом.

