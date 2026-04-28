Белорус полетел лечить зубы в Турцию и теперь ищет $28 тысяч на исправление 28.04.2026, 17:33

Иллюстрационное фото

Врачи просто в шоке.

Александр живет в Польше, но зубы решил лечить в Турции. В интернете нашел клинику, которая предлагала комплексное лечение по хорошей цене. Вместе с проживанием, трансфером и переводчиком оно должно было обойтись ему примерно в 4000 евро. Однако уже после первой поездки начались осложнения, которые повлекли дополнительные расходы. Сейчас белорус пытается найти более 100 тыс. злотых, чтобы после турецкой клиники восстановить зубы в Польше. Своей историей он поделился с MOST.

Составили план лечения по снимкам

До поездки в Турцию Александр уже проходил лечение в Польше — исправлял прикус и восстанавливал отсутствующие зубы. Это стоило дорого, при этом часть зубов все же была утрачена. Из-за высоких цен он начал искать альтернативные варианты.

— Я сравнивал разные страны, где итоговая сумма выходила ниже, и остановился на Турции. К тому же я боялся языкового барьера, поэтому выбрал клинику с русскоговорящим консультантом.

По снимкам, сделанным в Польше, в клинике составили план лечения. Предложенная цена — около 4 тыс. евро — показалась ему привлекательной.

Стоимость выросла на тысячу евро

Первый тревожный сигнал появился уже по прилете. В аэропорту Александра никто не встретил: консультант-переводчик, который должен был сопровождать его, уехал, и общение с клиникой пришлось вести онлайн. Это насторожило, но он решил продолжить лечение, так как поездка уже была оплачена.

В самой клинике выяснилось, что изначальный план лечения изменился: потребовалось удалить еще один зуб и установить дополнительный имплант. Стоимость увеличилась примерно на тысячу евро.

— Я попытался возразить, но потом стало понятно, как это работает: сначала называют низкую цену, а потом увеличивают ее уже на месте. Ты оказываешься в ситуации, когда отказаться сложно — ты уже прилетел, потратил деньги, взял отпуск.

Александр согласился и прошел двухнедельное лечение. Ему обточили зубы, установили коронки на все имеющиеся зубы, поставили импланты и мосты. Три импланта оставили без коронок — для этого нужно было вернуться через полгода.

«Посоветовали сменить зубную щетку и пасту»

Через несколько недель после возвращения в Польшу у Александра начались проблемы: десны стали кровоточить, зубы начали реагировать на холодное и горячее.

Он связался с клиникой, но русскоговорящий консультант уже не отвечал. Общение продолжилось через другого сотрудника с помощью переводчика. В ответ ему рекомендовали сменить зубную щетку и пасту.

Клиника предложила приехать на переделку. Александр решил совместить это с установкой коронок на импланты и договорился вернуться через полгода.

Откололись передние коронки

Во второй раз Александр летел в Стамбул уже полностью за свой счет: он оплатил перелет, проживание и все сопутствующие расходы.

Он вспоминает, что юридически ситуация с самого начала выглядела непрозрачно. При первом визите всю сумму нужно было оплатить наличными. Официального договора не заключали — ему выдали лишь бумагу с суммой и подписью ассистента. Тогда это показалось ему подозрительным, но он не придал этому большого значения.

Во время второго визита выяснилось, что после первого лечения у него откололись передние коронки, а прикус остался неправильным.

— У меня уже были серьезные проблемы. Я настаивал, чтобы все переделали по гарантии.

По его словам, в клинике раньше обещали гарантию — два года на работу и до 20 лет на материалы, однако это нигде не было официально закреплено.

— Врач не хотел переделывать бесплатно. После долгих споров они согласились, но с доплатой за коронки на импланты.

Александр говорит, что фактически значительную часть лечения пришлось делать заново. Этот процесс оказался тяжелым не только физически, но и психологически.

— Я уже тогда понимал, что это была врачебная ошибка.

«Врачи просто в шоке»

Несмотря на повторное лечение, проблемы не исчезли. По словам Александра, результат его не устроил ни функционально, ни эстетически.

— Мне обещали красивую улыбку, но коронки до сих пор выглядят неестественно. Врач сказал, что не может сделать лучше, потому что случай сложный. Но об этом нужно было говорить до лечения, а не после того, как мне обточили все зубы.

Вернувшись в Польшу, он обратился в несколько клиник, чтобы получить независимое мнение.

— Все приходят примерно к одному и тому же. Говорят, что под корнями оставили воспаленные участки — кисты или гранулемы. Кроме того, где-то коронки установлены неплотно. Есть даже имплант, который стоит под странным углом. Врачи просто в шоке от такого подхода к лечению.

Ушли все накопления за три года

Изначально Александр рассчитывал потратить около 4–5 тыс. евро, однако в итоге сумма лечения в Турции превысила 6 тыс. — без учета перелетов и проживания. На это ушли почти все его накопления за три года работы.

Когда он отправил в турецкую клинику заключения польских врачей, ответ был, по его словам, предсказуемым: ему предложили снова приехать, но без гарантий, что переделка будет бесплатной.

— Я начал изучать, как можно решить вопрос юридически. Консультировался с юристами, узнавал про суды в Турции. Процессы могут длиться годами, и решения часто принимаются не в пользу иностранцев. Даже если выиграешь, компенсируют только часть ущерба — без учета перелетов, проживания и услуг адвокатов.

По его словам, услуги адвоката стоят от 1500–1700 евро на старте, и дальше расходы только увеличиваются.

Александр обратился в несколько польских клиник за калькуляцией расходов на лечение. Они очень разнятся — от нескольких десятков тысяч злотых до 172 тыс. в одной из клиник (мужчина предоставил редакции MOST медицинскую документацию). Александр ориентируется более чем на 100 тыс. злотых. При этом доход у беларуса небольшой: его едва хватает на аренду жилья и базовые расходы.

Александр говорит, что пытался обратиться в различные фонды, чтобы открыть сбор средств, но получил отказы. Поэтому он рассказывает о сборе у себя в Facebook.

«Клиника на самом деле как будто не существует»

Пытаясь разобраться в ситуации, Александр начал самостоятельно искать информацию о клинике.

По его словам, он выяснил, что она могла работать не совсем легально. Он публиковал свою историю на турецких интернет-площадках, указывал название клиники и ссылки на ее страницы в социальных сетях — так ему удалось найти дополнительные контакты.

В какой-то момент он вышел на здание, где проходило лечение, однако там ему сообщили, что к этой клинике не имеют прямого отношения.

— Тогда у меня сложилось ощущение, что это может быть мошенническая схема. Они активно рекламируются, публикуют красивые ролики и отзывы, но при этом не всегда имеют разрешение на медицинский туризм.

Александр утверждает, что у клиники не было собственного помещения — она арендовала кабинет в другом медицинском центре и работала под другим названием.

— Я обратил внимание, что нас, иностранных пациентов, принимали на нижнем этаже, не на виду. А местные лечились на первом этаже, где окна выходят на улицу. Сейчас этой клиники там уже нет — они съехали.

Клиника начала угрожать судом

Найти врача, который проводил лечение, Александру также не удалось: тот, по его словам, перешел в другую клинику и перестал выходить на связь.

— Я пытался связаться с ним через новое место работы, но не уверен, что ему вообще передали информацию. Они, скорее, поддерживают друг друга.

Кроме того, когда в клинике узнали, что бывший пациент распространяет свою историю — беларусу стали угрожать судом.

— Говорили, что я клевещу и порчу репутацию. Но я просто рассказываю, что со мной произошло.

«Многое я узнал от бывшей сотрудницы»

Часть информации о работе клиники Александр получил от ее бывшей сотрудницы. Так он узнал, что клиника, в которой он лечился, могла работать под другим названием и не иметь собственного помещения.

— У них много страниц в Facebook на разных языках — на турецком, английском, русском, арабском. Они пытаются охватить разную аудиторию и привлекают людей красивыми роликами и, как мне кажется, вводящей в заблуждение информацией.

При этом Александр подчеркивает: внешне результат лечения может выглядеть лучше, чем было изначально, но это не отражает реального состояния.

— Я выбирал дорогие материалы — диоксид циркония, хотел хорошую улыбку и вложил в это все свои деньги. Поэтому на фото это может выглядеть неплохо. Но по факту это только внешний эффект, а проблемы остались.

«Защитить свои права будет очень сложно»

Получив такой опыт, Александр сделал для себя несколько выводов.

— Не стоит доверять отзывам в интернете. Их могут писать сразу после лечения, когда еще не видно последствий. Люди публикуют красивые фотографии и видео, но неизвестно, как ситуация будет развиваться со временем.

Он советует заранее проверять репутацию врачей, уточнять, какие документы есть у клиники, какое оборудование используется, и обязательно требовать договор.

— И важно понимать: если что-то пойдет не так, защитить свои права будет очень сложно, — резюмирует собеседник.

