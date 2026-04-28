Белорус полетел лечить зубы в Турцию и теперь ищет $28 тысяч на исправление
- 28.04.2026, 17:33
- 1,248
Врачи просто в шоке.
Александр живет в Польше, но зубы решил лечить в Турции. В интернете нашел клинику, которая предлагала комплексное лечение по хорошей цене. Вместе с проживанием, трансфером и переводчиком оно должно было обойтись ему примерно в 4000 евро. Однако уже после первой поездки начались осложнения, которые повлекли дополнительные расходы. Сейчас белорус пытается найти более 100 тыс. злотых, чтобы после турецкой клиники восстановить зубы в Польше. Своей историей он поделился с MOST.
Составили план лечения по снимкам
До поездки в Турцию Александр уже проходил лечение в Польше — исправлял прикус и восстанавливал отсутствующие зубы. Это стоило дорого, при этом часть зубов все же была утрачена. Из-за высоких цен он начал искать альтернативные варианты.
— Я сравнивал разные страны, где итоговая сумма выходила ниже, и остановился на Турции. К тому же я боялся языкового барьера, поэтому выбрал клинику с русскоговорящим консультантом.
По снимкам, сделанным в Польше, в клинике составили план лечения. Предложенная цена — около 4 тыс. евро — показалась ему привлекательной.
Стоимость выросла на тысячу евро
Первый тревожный сигнал появился уже по прилете. В аэропорту Александра никто не встретил: консультант-переводчик, который должен был сопровождать его, уехал, и общение с клиникой пришлось вести онлайн. Это насторожило, но он решил продолжить лечение, так как поездка уже была оплачена.
В самой клинике выяснилось, что изначальный план лечения изменился: потребовалось удалить еще один зуб и установить дополнительный имплант. Стоимость увеличилась примерно на тысячу евро.
— Я попытался возразить, но потом стало понятно, как это работает: сначала называют низкую цену, а потом увеличивают ее уже на месте. Ты оказываешься в ситуации, когда отказаться сложно — ты уже прилетел, потратил деньги, взял отпуск.
Александр согласился и прошел двухнедельное лечение. Ему обточили зубы, установили коронки на все имеющиеся зубы, поставили импланты и мосты. Три импланта оставили без коронок — для этого нужно было вернуться через полгода.
«Посоветовали сменить зубную щетку и пасту»
Через несколько недель после возвращения в Польшу у Александра начались проблемы: десны стали кровоточить, зубы начали реагировать на холодное и горячее.
Он связался с клиникой, но русскоговорящий консультант уже не отвечал. Общение продолжилось через другого сотрудника с помощью переводчика. В ответ ему рекомендовали сменить зубную щетку и пасту.
Клиника предложила приехать на переделку. Александр решил совместить это с установкой коронок на импланты и договорился вернуться через полгода.
Откололись передние коронки
Во второй раз Александр летел в Стамбул уже полностью за свой счет: он оплатил перелет, проживание и все сопутствующие расходы.
Он вспоминает, что юридически ситуация с самого начала выглядела непрозрачно. При первом визите всю сумму нужно было оплатить наличными. Официального договора не заключали — ему выдали лишь бумагу с суммой и подписью ассистента. Тогда это показалось ему подозрительным, но он не придал этому большого значения.
Во время второго визита выяснилось, что после первого лечения у него откололись передние коронки, а прикус остался неправильным.
— У меня уже были серьезные проблемы. Я настаивал, чтобы все переделали по гарантии.
По его словам, в клинике раньше обещали гарантию — два года на работу и до 20 лет на материалы, однако это нигде не было официально закреплено.
— Врач не хотел переделывать бесплатно. После долгих споров они согласились, но с доплатой за коронки на импланты.
Александр говорит, что фактически значительную часть лечения пришлось делать заново. Этот процесс оказался тяжелым не только физически, но и психологически.
— Я уже тогда понимал, что это была врачебная ошибка.
«Врачи просто в шоке»
Несмотря на повторное лечение, проблемы не исчезли. По словам Александра, результат его не устроил ни функционально, ни эстетически.
— Мне обещали красивую улыбку, но коронки до сих пор выглядят неестественно. Врач сказал, что не может сделать лучше, потому что случай сложный. Но об этом нужно было говорить до лечения, а не после того, как мне обточили все зубы.
Вернувшись в Польшу, он обратился в несколько клиник, чтобы получить независимое мнение.
— Все приходят примерно к одному и тому же. Говорят, что под корнями оставили воспаленные участки — кисты или гранулемы. Кроме того, где-то коронки установлены неплотно. Есть даже имплант, который стоит под странным углом. Врачи просто в шоке от такого подхода к лечению.
Ушли все накопления за три года
Изначально Александр рассчитывал потратить около 4–5 тыс. евро, однако в итоге сумма лечения в Турции превысила 6 тыс. — без учета перелетов и проживания. На это ушли почти все его накопления за три года работы.
Когда он отправил в турецкую клинику заключения польских врачей, ответ был, по его словам, предсказуемым: ему предложили снова приехать, но без гарантий, что переделка будет бесплатной.
— Я начал изучать, как можно решить вопрос юридически. Консультировался с юристами, узнавал про суды в Турции. Процессы могут длиться годами, и решения часто принимаются не в пользу иностранцев. Даже если выиграешь, компенсируют только часть ущерба — без учета перелетов, проживания и услуг адвокатов.
По его словам, услуги адвоката стоят от 1500–1700 евро на старте, и дальше расходы только увеличиваются.
Александр обратился в несколько польских клиник за калькуляцией расходов на лечение. Они очень разнятся — от нескольких десятков тысяч злотых до 172 тыс. в одной из клиник (мужчина предоставил редакции MOST медицинскую документацию). Александр ориентируется более чем на 100 тыс. злотых. При этом доход у беларуса небольшой: его едва хватает на аренду жилья и базовые расходы.
Александр говорит, что пытался обратиться в различные фонды, чтобы открыть сбор средств, но получил отказы. Поэтому он рассказывает о сборе у себя в Facebook.
«Клиника на самом деле как будто не существует»
Пытаясь разобраться в ситуации, Александр начал самостоятельно искать информацию о клинике.
По его словам, он выяснил, что она могла работать не совсем легально. Он публиковал свою историю на турецких интернет-площадках, указывал название клиники и ссылки на ее страницы в социальных сетях — так ему удалось найти дополнительные контакты.
В какой-то момент он вышел на здание, где проходило лечение, однако там ему сообщили, что к этой клинике не имеют прямого отношения.
— Тогда у меня сложилось ощущение, что это может быть мошенническая схема. Они активно рекламируются, публикуют красивые ролики и отзывы, но при этом не всегда имеют разрешение на медицинский туризм.
Александр утверждает, что у клиники не было собственного помещения — она арендовала кабинет в другом медицинском центре и работала под другим названием.
— Я обратил внимание, что нас, иностранных пациентов, принимали на нижнем этаже, не на виду. А местные лечились на первом этаже, где окна выходят на улицу. Сейчас этой клиники там уже нет — они съехали.
Клиника начала угрожать судом
Найти врача, который проводил лечение, Александру также не удалось: тот, по его словам, перешел в другую клинику и перестал выходить на связь.
— Я пытался связаться с ним через новое место работы, но не уверен, что ему вообще передали информацию. Они, скорее, поддерживают друг друга.
Кроме того, когда в клинике узнали, что бывший пациент распространяет свою историю — беларусу стали угрожать судом.
— Говорили, что я клевещу и порчу репутацию. Но я просто рассказываю, что со мной произошло.
«Многое я узнал от бывшей сотрудницы»
Часть информации о работе клиники Александр получил от ее бывшей сотрудницы. Так он узнал, что клиника, в которой он лечился, могла работать под другим названием и не иметь собственного помещения.
— У них много страниц в Facebook на разных языках — на турецком, английском, русском, арабском. Они пытаются охватить разную аудиторию и привлекают людей красивыми роликами и, как мне кажется, вводящей в заблуждение информацией.
При этом Александр подчеркивает: внешне результат лечения может выглядеть лучше, чем было изначально, но это не отражает реального состояния.
— Я выбирал дорогие материалы — диоксид циркония, хотел хорошую улыбку и вложил в это все свои деньги. Поэтому на фото это может выглядеть неплохо. Но по факту это только внешний эффект, а проблемы остались.
«Защитить свои права будет очень сложно»
Получив такой опыт, Александр сделал для себя несколько выводов.
— Не стоит доверять отзывам в интернете. Их могут писать сразу после лечения, когда еще не видно последствий. Люди публикуют красивые фотографии и видео, но неизвестно, как ситуация будет развиваться со временем.
Он советует заранее проверять репутацию врачей, уточнять, какие документы есть у клиники, какое оборудование используется, и обязательно требовать договор.
— И важно понимать: если что-то пойдет не так, защитить свои права будет очень сложно, — резюмирует собеседник.