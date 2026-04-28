Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси
- 28.04.2026, 17:06
Ожидаются заморозки до -5°С.
Ночью 29-30 апреля (среда-четверг) во многих районах Беларуси ожидаются заморозки 0...-5°С, в Минске – от -1 до -3°С. Белгидромет объявил штормовое предупреждение.
Завтра будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные осадки – мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный.
Ночью во многих районах страны прогнозируются заморозки 0...-5°С, днем максимальная температура воздуха составит +6...+11°С.
В Минске 29 апреля будет -1…-3°С ночью и +7…+9°С днем. Обойдется без осадков.