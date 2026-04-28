закрыть
28 апреля 2026, вторник, 17:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси

  • 28.04.2026, 17:06
  • 1,276
Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси

Ожидаются заморозки до -5°С.

Ночью 29-30 апреля (среда-четверг) во многих районах Беларуси ожидаются заморозки 0...-5°С, в Минске – от -1 до -3°С. Белгидромет объявил штормовое предупреждение.

Завтра будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные осадки – мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный.

Ночью во многих районах страны прогнозируются заморозки 0...-5°С, днем максимальная температура воздуха составит +6...+11°С.

В Минске 29 апреля будет -1…-3°С ночью и +7…+9°С днем. Обойдется без осадков.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг Дмитрий Чернышев