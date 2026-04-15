В Молдове осудили экс-замглавы спецслужб, завербованного белорусским КГБ 1 15.04.2026, 17:22

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Александру Балан

Его признали виновным в разглашении гостайны.

Суд в Кишиневе заочно приговорил бывшего замдиректора Службы информации и безопасности (СИБ) Александру Балана к полутора годам лишения свободы. Его признали виновным в разглашении гостайны, сообщает IPN со ссылкой на прокурора Думитру Штефырцэ.

Суд проходил в закрытом режиме, Балан принимал в нем участие по видеосвязи. Он признал вину и попросил рассмотреть его дело в упрощенном порядке.

Чешская спецслужба BIS считает его участником белорусской разведывательной сети, созданной КГБ Беларуси.

The Insider писал, что Александру Балан во время работы на своем посту (2016-2019) в рамках сотрудничества со спецслужбами Украины был офицером связи при Генштабе ВСУ. Его отозвали из Украины за неудовлетворительную работу, но он отказался возвращаться в Молдову.

В настоящее время Александру Балан находится под домашним арестом в Румынии, где его судят по делу о разглашении государственной тайны. Он был задержан в сентябре 2025 года в Тимишоаре по обвинению в передаче подобных данных сотрудникам КГБ Беларуси.

По данным румынских СМИ, с 2024 по 2025 год он два раза встречался с сотрудниками белорусской разведки в Будапеште.

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