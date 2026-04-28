ОАЭ выходят из ОПЕК 3 28.04.2026, 16:49

Этот шаг усиливает позиции США.

Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+, нанеся серьезный удар по крупнейшему нефтяному альянсу и его неформальному лидеру — Саудовской Аравии. Решение принято на фоне энергетического кризиса, вызванного войной с Ираном и нестабильностью на мировых рынках, пишет (перевод — сайт Charter97.org).

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что шаг стал результатом пересмотра текущей и будущей стратегии страны в сфере добычи нефти. По его словам, решение носит сугубо национальный характер и не обсуждалось с другими государствами, включая Саудовскую Аравию.

Выход одного из ключевых участников может ослабить единство ОПЕК, которая традиционно стремилась демонстрировать согласованную позицию, несмотря на внутренние разногласия.

Дополнительное напряжение создает ситуация в Ормузском проливе — стратегическом маршруте, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа. Из-за угроз и атак со стороны Ирана поставки уже осложнены.

В ОАЭ считают, что их решение не окажет значительного влияния на рынок именно из-за текущей нестабильности в регионе.

Политически шаг усиливает позиции США. Президент США Дональд Трамп ранее критиковал ОПЕК за завышение цен на нефть и связывал военную поддержку стран Персидского залива с их ценовой политикой.

Решение ОАЭ также отражает растущее недовольство внутри региона. В Абу-Даби заявили, что союзники по Персидскому заливу недостаточно активно поддерживали страну на фоне атак со стороны Ирана.

Эксперты отмечают, что выход ОАЭ может стать началом более глубокого раскола внутри нефтяного альянса и изменить баланс сил на глобальном энергетическом рынке.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com