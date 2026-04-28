Российские наемники в Мали показали свою уязвимость
- 28.04.2026, 17:13
Страны Сахеля начинают сомневаться в выгоде военного присутствия Москвы.
Согласованные атаки на севере Мали серьезно ослабили позиции российских наемников в Африке и поставили под вопрос их эффективность, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).
В течение последних лет Москва продвигала свои силы, включая ЧВК «Вагнер» и позже «Африканский корпус», как инструмент стабилизации африканских режимов и борьбы с повстанцами. Российские структуры активно действовали в странах Сахеля, а также в Судане и Мозамбике, вытесняя западные и миротворческие миссии.
Однако последние события продемонстрировали уязвимость этой модели. Повстанцы, включая связанные с «Аль-Каидой» группировки и туарегских сепаратистов, провели масштабное наступление и взяли под контроль ключевой город Кидаль — важный символический и стратегический пункт на севере страны.
Ситуация усугубилась гибелью министра обороны Мали Садио Камары, считавшегося сторонником сотрудничества с Россией. Одновременно российские силы начали отход из ряда северных районов, что стало заметным разворотом в конфликте.
Эксперты отмечают, что переход от «Вагнера» к более централизованному «Африканскому корпусу» мог снизить гибкость и эффективность операций. Дополнительное давление оказывает война в Украине, отвлекающая ресурсы и внимание Москвы.
Для африканских стран это становится поводом пересмотреть сотрудничество с Россией. По оценкам западных чиновников, содержание российских сил в Мали обходилось примерно в 10 миллионов долларов в месяц, что делает вопрос эффективности особенно острым.
На фоне растущей угрозы экстремизма и нестабильности все больше правительств в регионе могут задуматься, оправдывает ли российская военная поддержка вложенные ресурсы и ожидания.