Ученые: Любители лука выиграли в генетическую лотерею 24.06.2026, 11:23

Эксперты изучили данные, собранные у более чем 160 000 человек.

Ученые обнаружили, что любовь ко вкусу и запаху лука связана с более низкой вероятностью развития диабета 2 типа, а также высокого кровяного давления.

«Наше исследование показывает, что гены, отвечающие за вкус и запах, являются многообещающими инструментами для изучения связей между питанием и заболеваниями и могут помочь укрепить доказательства причинно-следственной связи в исследованиях питания», — говорит генетический эпидемиолог Даниэль Хван из Университета Квинсленда в Австралии, пишет Science Alert.

Команда начала с данных, собранных у более чем 160 000 человек в возрасте от 37 до 73 лет из британской базы данных исследований в области здравоохранения, охватывающих как генетику участников, так и их пищевые предпочтения.

Анализ выявил сотни ассоциаций, связанных с 96 пищевыми предпочтениями.

Среди них были генетические варианты, связанные с любовью к чесноку, грейпфруту, луку, хрену или васаби, бобам и добавлению соли в пищу.

Проанализировав 325 генов вкуса и обоняния и 140 различных продуктов, одна связь оказалась особенно интересной: между предпочтением лука и определенным вариантом гена рецептора обоняния OR2T6.

Исследование является важным, потому что гены, а вместе с ними и предрасположенность к болезням, заложена в людях с рождения. На них не влияют факторы образа жизни или окружающей среды, который оказывают воздействие на здоровье человека.

К примеру, развитие диабета может заставлять людей менять свой рацион, но не изменит унаследованные гены.

Установив эту связь, исследователи изучили отдельные генетические наборы данных, чтобы связать вариант гена OR2T6 с показателями здоровья. Именно здесь проявляется снижение риска как высокого кровяного давления, так и диабета 2 типа.

На данный момент связь между любовью к луку и лучшими показателями здоровья не является прямой причинно-следственной связью.

Но здесь есть кое-что, заслуживающее изучения, — и это может быть связано с биоактивными соединениями в луке.

По оценкам экспертов, нездоровое питание приводит к примерно 11 миллионам преждевременных смертей каждый год, что является высокой ценой за чрезмерное употребление сладких напитков или недостаток фруктов и овощей.

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