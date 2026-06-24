Цена на «заброшку» под Минском взлетела в 1,5 тысячи раз

Цена на «заброшку» под Минском взлетела в 1,5 тысячи раз2
- 24.06.2026, 10:36
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Было сделано почти 10 тысяч ставок.
Заброшенный детский сад в Смолевичском районе неожиданно стал одним из самых востребованных объектов недвижимости в Беларуси — всего за несколько часов его стоимость выросла почти в 1,5 тысячи раз, пишет tochka.by.
Лот был выставлен на электронной аукционной площадке «БУТБ-Имущество». Стартовая цена составляла всего 1 базовую величину (около 45 белорусских рублей на момент публикации).
Однако в торгах приняли участие сразу шесть участников. Конкуренция оказалась настолько высокой, что в период с 11:00 до 17:00 было сделано более 9 700 ставок, а итоговая стоимость объекта достигла 65,6 тысячи белорусских рублей.
Победителем аукциона стала консалтинговая компания из Минска. При этом официально не раскрывается, с какой целью был приобретён объект.
Почему объект вызвал интерес
Формально на торги было выставлено здание площадью около 4,5 тыс. м² с заколоченными окнами. Внутри есть подвал, проведены водопровод и канализация.
Объект допускает различные варианты использования — от торгового или жилого комплекса до культурного пространства либо полного сноса с последующей застройкой. Основное условие — привести его в эксплуатационное состояние в течение пяти лет после передачи.
Ключевым фактором интереса стало расположение объекта: он находится в деревне Заречье.
В радиусе нескольких километров расположены Петровичское водохранилище, индустриальный парк «Великий камень» (примерно 10 минут на автомобиле), а также Национальный аэропорт «Минск» (около 15 минут езды).
Дополнительно покупателю передаётся земельный участок площадью 1,1 гектара в аренду сроком на 99 лет.