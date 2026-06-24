ISW: Путин выдал реальные цели 7 24.06.2026, 10:59

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Кремль выставляет невыполнимые требования.

Российский диктатор Владимир Путин и высокопоставленные чиновники Кремля, несмотря на заявления о готовности к переговорам с Украиной и Европой, подчеркивают необходимость достижения своих «первоначальных целей» — полной капитуляции Украины.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) от 23 июня.

В этот день Путин заявил, что Россия, якобы, готова к мирным переговорам с Украиной, но будет вести их «исключительно на основе Стамбульских договоренностей 2022 года», его выступления перед российским МИДом в июне 2024 года и якобы достигнутых в августе 2025 года договоренностей с США в Анкоридже, что, по сути, и является требованиями о капитуляции Украины.

Аналитики напоминают, что требования России, изложенные в Стамбульских соглашениях, навсегда сделали бы невозможным вступление Украины в НАТО, наложили бы строгие ограничения на Вооруженные силы и запретили бы получать военную помощь от Запада, при этом не предусматривая никаких ограничений в отношении численности или боеспособности российских войск.

Эксперты ISW отмечают, что Украина и Россия в 2022 году вели переговоры в условиях, которые существенно отличались от ситуации в 2026 году. Тогда российские войска наступали на Киев и контролировали территории на северо-востоке, востоке и юге Украины. Кроме того, переговоры состоялись до успешных украинских контрнаступлений, в результате которых были освобождены части Харьковской и Херсонской областей.

В своей речи в июне 2024 года Путин выдвинул аналогичные максималистские требования: полный вывод украинских войск из подконтрольных Украине частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Только после выполнения этих условий Россия, по его словам, согласилась бы на прекращение огня и начало мирных переговоров.

Российские чиновники регулярно ссылаются на так называемые «анкориджские договоренности», якобы заключенные после встречи Путина с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске в августе 2025 года, чтобы продвигать нарратив о готовности России к переговорам, несмотря на отсутствие публичных заявлений после саммита. Аналитики ISW резюмируют, что заявления Путина от 23 июня «отражают его видение максималистской позиции», с которой он начнёт любые возобновлённые мирные переговоры.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 июня также заявил, что Россия, якобы, достигнет «всех своих военных целей», в частности: обеспечения нейтралитета Украины и её безъядерного статуса, отмену «дискриминационных» законов в отношении русского языка и Русской православной церкви, а также признание Украиной незаконных фиктивных российских референдумов, проведенных на оккупированных территориях Крыма и Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

Заявления Путина и Лаврова являются повторением так называемых первоначальных военных целей России от 2022 года, которые сводятся к полной капитуляции Украины. Это фактически свидетельствует о том, что любое мирное соглашение, которое не будет учитывать российские требования не только к Украине, но и к НАТО и Западу, не устроит Россию, отмечают эксперты.

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