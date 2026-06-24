Избыток белка может помочь дольше сохранять здоровье 24.06.2026, 10:24

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Нормы стоит пересмотреть.

Новый обзор научных исследований показал, что большее количество физических нагрузок и белка в рационе, чем предусматривают нынешние минимальные рекомендации, может помочь людям дольше оставаться сильными, сообщает New Voice.

Действующие рекомендации по физической активности и потреблению белка в основном направлены на предотвращение дефицита, а не на достижение наилучших результатов для здоровья и качества жизни в долгосрочной перспективе.

Автор работы, доктор Крис Макдональд из Люси Кавендиш-колледжа Кембриджского университета и директор Better Protein Institute отмечает, что всё больше исследований свидетельствуют о пользе более высокого уровня физической активности и потребления белка, чем обычно рекомендуется.

По его словам, рекомендации для населения часто сосредоточены на минимуме, необходимом для предотвращения проблем со здоровьем. В то же время многих людей интересует, как сохранить силы, самостоятельность и умственную активность на протяжении всей жизни.

В обзоре проанализированы исследования, которые связывают регулярные физические упражнения со снижением риска смерти, улучшением психического здоровья, когнитивных функций и большей устойчивостью к возрастным изменениям. Данные также свидетельствуют о том, что сочетание аэробных нагрузок, таких как ходьба, бег или езда на велосипеде, с силовыми тренировками может давать особенно заметный эффект.

По мнению автора, физическую активность следует рассматривать не только как способ профилактики болезней, но и как инструмент для поддержания силы, подвижности и независимости на протяжении всей жизни.

Особое внимание исследователи уделили потреблению белка. Действующие рекомендации в Великобритании в основном основаны на потребностях малоподвижных взрослых людей и направлены на предотвращение дефицита белка. Однако новые исследования показывают, что физически активные люди, пожилые люди и беременные женщины могут извлечь пользу из значительно большего его количества.

Кроме того, в обзоре приводятся данные о том, что рационы с повышенным содержанием белка могут способствовать уменьшению жировой массы благодаря более сильному чувству сытости и более высоким затратам энергии на переваривание пищи.

В статье отмечается, что достаточное количество белка можно получать не только из продуктов животного происхождения. При правильном планировании растительный рацион также способен обеспечить организм необходимым количеством белка.

Доктор Макдональд предлагает дополнить действующие рекомендации советами, направленными на достижение оптимальных показателей здоровья. По его мнению, людям нужна более понятная и практичная информация о том, как питание и физические нагрузки влияют на физические и умственные способности в будущем.

Он также отмечает, что интенсивные тренировки и рационы с высоким содержанием белка часто ассоциируются с бодибилдингом и внешним видом. Однако, по его словам, они могут помогать обычным людям дольше сохранять здоровье и активность. Речь идет не о спортивной фигуре, а о возможности оставаться физически и умственно сильными в пожилом возрасте, поддерживать активный образ жизни и сохранять независимость.

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