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WSJ: Россия давит на Беларусь ради нового фронта против Украины

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  • 24.06.2026, 10:17
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WSJ: Россия давит на Беларусь ради нового фронта против Украины
Фото: Shutterstock

Ключевая фигура в этих переговорах — Борис Грызлов.

Россия усиливает давление на Беларусь, добиваясь более активного участия Минска в войне против Украины. Москва рассматривает Беларусь как возможный плацдарм для расширения боевых действий — от ударов по северу Украины до операций у границ стран НАТО, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По данным издания, Кремль стал усиливать давление на Лукашенко еще в начале 2026 года. В Беларуси уже размещены российские тактические ядерные вооружения, прошли совместные ядерные учения, а также были задействованы объекты, связанные с российскими ударами по Украине. Киев утверждает, что на белорусской территории работают станции связи и управления, задействованные в атаках российских дронов, и настаивает на их ликвидации, угрожая ударами, если этого не произойдет.

При этом Лукашенко до сих пор избегал прямого вступления в войну. После 2022 года Минск старался не переходить к открытому участию в боевых действиях и параллельно искал каналы для осторожного сближения с Западом. По данным WSJ, за последний год Беларусь освободила около 500 политзаключенных, а США частично смягчили санкции на экспорт калия.

При этом Беларусь помогает России поставками топлива на фоне ударов по ее нефтяной инфраструктуре, а также размещает на своей территории российские военные объекты и личный состав. По данным собеседников The Wall Street Journal, Кремль использует финансовые и политические рычаги, добиваясь от Лукашенко новых уступок. Одним из каналов этого давления, как утверждают источники издания, стал российский посол в Минске Борис Грызлов, значительная часть переговоров между Москвой и Минском, по их словам, велась именно через него.

Опасения по поводу возможной эскалации звучат и в Европе. Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с Лукашенко предостерег его от втягивания Беларуси в войну. Признаков скорого наступления пока нет, однако западные и украинские источники считают вполне вероятным сценарий, при котором Москва попытается использовать белорусскую территорию для расширения боевых действий.

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