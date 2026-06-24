В Беларуси изменили порядок предоставления бесплатного ЭКО 1 24.06.2026, 9:50

Что изменилось.

В Беларуси изменили порядок предоставления бесплатного экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Соответствующее постановление совета министров опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, заметило «Зеркало».

Согласно документу, бесплатные попытки ЭКО будут проводить в Республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя». Именно это учреждение определено как единственная государственная организация здравоохранения, где можно будет пройти процедуру за счет средств республиканского бюджета.

Для получения бесплатной попытки ЭКО супругам или женщине, не состоящей в браке, необходимо пройти медицинское обследование в государственной или частной клинике. После этого при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний выдается выписка с рекомендацией на проведение процедуры.

С этой выпиской и документом, удостоверяющим личность (а супругам — также со свидетельством о браке), необходимо обратиться в РНПЦ «Мать и дитя».

Постановление также предусматривает возможность использования собственных криоконсервированных эмбрионов, полученных в результате предыдущих попыток ЭКО. Если такие эмбрионы хранятся в других медицинских учреждениях, в том числе за пределами Беларуси, расходы на их транспортировку в РНПЦ «Мать и дитя» супруги или женщина оплачивают самостоятельно.

Кроме того, документ определяет порядок финансирования бесплатных процедур. Средства на их проведение будут выделяться из республиканского бюджета через Министерство здравоохранения. Финансирование включает расходы на оплату труда медицинского персонала, лекарственные препараты, медицинские изделия и другие необходимые материалы.

Документ вступает в силу 25 июня.

Напомним, в марте Лукашенко подписал указ № 00, который увеличил количество бесплатных попыток ЭКО с одной до двух. Право на них получили не только замужние женщины, но и те, кто не состоит в браке.

Бесплатные процедуры предоставляются при наличии медицинских показаний, отсутствии противопоказаний и если возраст женщины не превышает 40 лет. При этом если первая попытка оказалась успешной и завершилась рождением ребенка, право на вторую бесплатную процедуру сохраняется до достижения женщиной 49-летнего возраста.

Указ также предусматривал, что перечень государственных учреждений, где будет проводиться бесплатное ЭКО, должен определить совет министров. Новое постановление как раз устанавливает этот порядок.

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