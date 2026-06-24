ВС РФ идут на крайние меры с Крымским мостом
- 24.06.2026, 9:42
После эффективных ударов Украины.
В оккупированном Крыму рассматривают возможность разрешить перевозку горюче-смазочных материалов железнодорожными составами через Керченский мост. Об этом сообщают источники партизанского движения «Атеш», связанные с российской администрацией на полуострове.
По их данным, этот вариант обсуждают в связи с ухудшением ситуации с топливным обеспечением региона. После повреждений паромной инфраструктуры в Керчи и порта «Кавказ» поставки через Керченский пролив существенно осложнились.
Серьезные трудности возникают и на так называемом «сухопутном коридоре» через оккупированные территории Юга Украины. Сейчас этим маршруты находятся под постоянными ударами украинских ударов, что делает транспортировку топлива опасной и неэффективной.