Под Минском продаются два здания резиденции Гуттен-Чапских
- 24.06.2026, 9:31
Заявления на аукционы принимают до 16 июля.
В самой известной резиденции рода Гуттен-Чапских продаются здания с земельными участками в аренду на 99 лет, сообщила Белорусская универсальная товарная биржа.
На площадке «БУТБ-Имущество» объявили о планируемых аукционах по продаже двух зданий в деревне Станьково Дзержинского района. Помывочная и конюшня расположены рядом с усадебным парком Чапских и местным озером.
Начальная цена здания помывочной — почти 5700 рублей, конюшни — более 7600.
«В обоих случаях можно изменить целевое назначение участков и разместить объекты жилой усадебной застройки, а здания можно реконструировать и (или) снести и возвести новые», — отметили в БУТБ.
Завершить все работы необходимо в течение четырех лет с даты подписания акта о приеме-передаче.
Заявления на аукционы принимают до 16 июля, сами торги пройдут 21 июля.
Гуттен-Чапские — шляхетский род, который владел крупными имениями в Минской области, включая: Станьково, Прилуки (под Минском), земли в Минском и Игуменском уездах.