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Появилось видео, как Украина впервые применила по оккупантам собственную КАБ

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  • 24.06.2026, 8:08
  • 4,844
Появилось видео, как Украина впервые применила по оккупантам собственную КАБ

Под ударам оказались траншеи россиян.

Украинские управляемые авиабомбы нанесли точный удар по позициям оккупантов. Кадры применения этих боеприпасов опубликовал проект «Соняшник», связанный с украинской авиацией.

Авторы публикации утверждают, что две авиабомбы украинского производства были запущены с истребителя «МиГ-29» и с высокой точностью поразили российские траншеи.

С большой вероятностью речь идёт о новейших украинских КАБах «Выравниватель».

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