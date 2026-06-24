Появилось видео, как Украина впервые применила по оккупантам собственную КАБ 4 24.06.2026, 8:08

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Под ударам оказались траншеи россиян.

Украинские управляемые авиабомбы нанесли точный удар по позициям оккупантов. Кадры применения этих боеприпасов опубликовал проект «Соняшник», связанный с украинской авиацией.

Авторы публикации утверждают, что две авиабомбы украинского производства были запущены с истребителя «МиГ-29» и с высокой точностью поразили российские траншеи.

С большой вероятностью речь идёт о новейших украинских КАБах «Выравниватель».

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