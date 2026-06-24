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Колумбия вышла в плей-офф чемпионата мира

  • 24.06.2026, 7:54
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Колумбия вышла в плей-офф чемпионата мира
Фото: Getty Images

Хорваты обыграли Панаму, англичане и ганцы сыграли вничью.

Сборная Колумбии одержала вторую победу подряд на чемпионате мира, обыграв ДР Конго со счётом 1:0, и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

После двух туров положение в группе выглядит следующим образом: Колумбия набрала 6 очков, Португалия — 4, ДР Конго — 1, Узбекистан пока очков не имеет.

В заключительном туре группового этапа Колумбия встретится с Португалией, а ДР Конго сыграет против Узбекистана.

В другой группе сборная Англии сыграла вничью с Ганой — 0:0, тогда как Хорватия с минимальным счётом 1:0 одолела Панаму.

После двух матчей Англия и Гана имеют по 4 очка, Хорватия — 3, Панама остаётся без набранных баллов.

Судьба путёвок в плей-офф решится в последнем туре: Хорватия сыграет с Ганой, а Англия встретится с Панамой.

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