Колумбия вышла в плей-офф чемпионата мира
- 24.06.2026, 7:54
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Хорваты обыграли Панаму, англичане и ганцы сыграли вничью.
Сборная Колумбии одержала вторую победу подряд на чемпионате мира, обыграв ДР Конго со счётом 1:0, и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира.
После двух туров положение в группе выглядит следующим образом: Колумбия набрала 6 очков, Португалия — 4, ДР Конго — 1, Узбекистан пока очков не имеет.
В заключительном туре группового этапа Колумбия встретится с Португалией, а ДР Конго сыграет против Узбекистана.
В другой группе сборная Англии сыграла вничью с Ганой — 0:0, тогда как Хорватия с минимальным счётом 1:0 одолела Панаму.
После двух матчей Англия и Гана имеют по 4 очка, Хорватия — 3, Панама остаётся без набранных баллов.
Судьба путёвок в плей-офф решится в последнем туре: Хорватия сыграет с Ганой, а Англия встретится с Панамой.