Колумбия вышла в плей-офф чемпионата мира 24.06.2026, 7:54

1,626

Фото: Getty Images

Хорваты обыграли Панаму, англичане и ганцы сыграли вничью.

Сборная Колумбии одержала вторую победу подряд на чемпионате мира, обыграв ДР Конго со счётом 1:0, и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

После двух туров положение в группе выглядит следующим образом: Колумбия набрала 6 очков, Португалия — 4, ДР Конго — 1, Узбекистан пока очков не имеет.

В заключительном туре группового этапа Колумбия встретится с Португалией, а ДР Конго сыграет против Узбекистана.

В другой группе сборная Англии сыграла вничью с Ганой — 0:0, тогда как Хорватия с минимальным счётом 1:0 одолела Панаму.

После двух матчей Англия и Гана имеют по 4 очка, Хорватия — 3, Панама остаётся без набранных баллов.

Судьба путёвок в плей-офф решится в последнем туре: Хорватия сыграет с Ганой, а Англия встретится с Панамой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com