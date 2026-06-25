Наследники Коэна хотят запретить «Hallelujah» на мероприятиях Трампа

Наследники Коэна хотят запретить «Hallelujah» на мероприятиях Трампа1
- 25.06.2026, 18:23
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Это не первый конфликт вокруг песни.
Наследие одного из самых влиятельных музыкантов XX века Леонарда Коэна оказалось в центре политического скандала после того, как его композиция «Hallelujah» прозвучала на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа, несмотря на протесты правообладателей, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
Представители наследников музыканта заявили в соцсетях, что не давали разрешения на использование песни на митинге «Freedom 250». Они подчеркнули, что не одобряют подобное использование и выступают против политизации творчества Коэна.
Тем не менее композиция была исполнена на сцене. По данным СМИ, ее исполнили оперный певец Кристофер Маккио вместе с военным оркестром США.
Это не первый конфликт вокруг песни. В 2020 году наследники Коэна уже выражали недовольство после того, как «Hallelujah» звучала на съезде Республиканской партии, где выступал Трамп, и заявляли о возможных юридических шагах.
Ситуация вокруг фестиваля также вызвала волну отказов артистов от участия. Несколько исполнителей заявили, что не готовы выступать на фоне политической составляющей мероприятия.
В итоге организаторы столкнулись с нехваткой музыкальной программы, а Дональд Трамп сам вышел на сцену с речью, превратив часть фестиваля в политический митинг.