Украинский флаг на Кинбурнской косе: аналитик объяснил, что происходит 2 25.06.2026, 16:55

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ВСУ важно освободить эту территорию.

Украинский флаг, развевающийся на Кинбурнской косе, оккупированной россиянами с 2022 года, может свидетельствовать о части поэтапной операции Сил обороны Украины на юге страны.

О возможных событиях и значении этой локации unian.net рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его словам, Кинбурнская коса имеет очень важное стратегическое значение, поскольку позволяет, например, оккупантам наносить удары, совершать налёты, а также проводить диверсии различного типа в направлении Очакова, по всей Николаевской области и даже в направлении Одесской области.

Кроме того, добавил он, россияне, удерживающие этот плацдарм, могут частично контролировать и блокировать Днепровский лиман.

«Поэтому Кинбурнская коса имеет важное значение для судоходства по Днепру, для Очакова, для Николаева…, поскольку нахождение там российских оккупационных подразделений означает только одно – любое перемещение именно по Днепровскому лиману представляет собой серьезную угрозу ударов по тем или иным объектам. Это значительно ограничило судоходство в этой местности, это ограничивает возможности Очакова, Николаева и представляет угрозу даже для Одессы и Одесской области», – подчеркнул аналитик.

Поэтому, подчеркнул Коваленко, очень важно, чтобы Кинбурнская коса была расчищена, причём «не только какая-то её часть», а полностью. Речь идет о Николаевской и Херсонской областях – от Национального природного парка «Белобережье Святослава» (Николаевская область) до Ягорлицкого заказника (Херсонская область), а возможно, даже и дальше – до лесного заказника «Березовые Колки» (Херсонская область).

«Это будет идеальный вариант, чтобы Днепровский лиман был полностью превращен в относительно безопасную зону. Тогда значительно улучшилась бы ситуация с безопасностью для Николаева, Очакова, Одессы и частично – для Херсона», – пояснил Коваленко.

Удары по вражеской логистике

Обозреватель добавил: если россияне действительно уходят с Кинбурнской косы, это, в частности, следствие того, что Силы обороны постепенно «обрезают» логистику россиян в Херсонской области, а также благодаря действиям на Донецко-Запорожском направлении.

«Замечу, что в Херсонской области логистика сложнее, чем в Запорожской или даже на полуострове Крым. Мы говорим о трассах М-57, М-17, Р-47… Но если брать исключительно западную часть косы и административную границу с Николаевской областью, то здесь каких-то важных трасс не так много – только 22-16, которая ведет в Бехтеры (город в Херсонской области – прим.). И, если выбираем эту границу, все, что за озером Аджиголь (Крым – прим.), – это зона, которая в ближайшее время может оказаться в очень интересном положении», – сказал эксперт.

Соответственно, Силы обороны для воздействия на оккупированную часть Херсонской области сейчас располагают большим набором инструментов и возможностей, чем можно было себе представить, например, год назад, констатировал Коваленко. Однако, добавил он, непосредственно действия такого формата могут в ближайшее время ускорить процессы, связанные с освобождением некоторых локаций и территорий.

Можно ли удержать косу после ухода противника?

«Здесь все достаточно логично: если российские оккупанты покидают какие-то позиции, то эти позиции не остаются пустыми – их кто-то должен занимать», – отметил Коваленко.

В то же время он констатировал, что, несмотря на важность Кинбурнской косы, удерживать её под контролем военных, дислоцированных там, очень сложно. Поэтому, если проводить соответствующую операцию, она должна «выходить» за пределы восточного берега озера Аджиголь.

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