Почему крупные лаборатории ИИ нанимают так много философов?
- 25.06.2026, 17:25
От Платона до ChatGPT.
Крупнейшие компании в сфере искусственного интеллекта все активнее нанимают философов — и это уже не экзотика, а заметный тренд. Если еще десять лет студентам гуманитарных факультетов советовали срочно учиться программированию, то теперь ситуация меняется: сами программисты все чаще опасаются, что часть их задач заберет ИИ, а философы, наоборот, становятся особенно востребованными, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).
Причина в том, что развитие нейросетей уперлось не только в технологии, но и в вопросы морали, логики и принятия решений. Как сделать модель честнее, как снизить склонность ИИ к «галлюцинациям», где проходит граница между безопасностью и свободой действий машины — все это все чаще обсуждают не только инженеры, но и специалисты по этике и философии.
Философы помогают компаниям строить так называемые «конституции» для ИИ — наборы правил, по которым модель должна действовать. В Anthropic, например, при создании принципов для Claude опирались на идеи Иммануила Канта, Всеобщую декларацию прав человека и даже пользовательские соглашения технологических компаний. Такие документы определяют, что ИИ можно, а что нельзя, как он должен реагировать на опасные запросы и насколько жестко следовать моральным запретам.
В индустрии фактически столкнулись две большие этические школы. Первая — деонтология, где важны жесткие правила: не лгать, не причинять вред, не использовать человека как средство. Вторая — консеквенциализм, где решения оцениваются по последствиям и балансу пользы и вреда. Именно на этом споре сегодня строятся подходы к чат-ботам, беспилотным автомобилям и даже военным ИИ-системам.
Эксперты говорят, что философская подготовка помогает не только с этикой, но и с качеством рассуждений самих моделей. Сократический метод, например, учит ИИ задавать уточняющие вопросы, замечать противоречия и не выдавать слишком самоуверенные ответы.
На этом фоне философия неожиданно превращается в одну из самых перспективных специальностей эпохи ИИ. Пока одни опасаются, что машины вытеснят людей, другие уже находят работу, объясняя этим машинам, как именно им следует думать.