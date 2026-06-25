В Беларуси дорожают сигареты 25.06.2026, 17:17

Уже со следующего месяца.

Цены на табачную продукцию в Беларуси, остававшиеся стабильными последние два месяца, с 1 июля вырастут. Согласно актуальной информации Министерства по налогам и сборам, повышение затронет десятки востребованных марок, а на рынке также появятся новые позиции.

На сколько вырастут цены

Подорожание распределилось по маркам следующим образом:

На 10 копеек Гродненская табачная фабрика «Неман» поднимает стоимость шести разновидностей сигарет Kent. Аналогичное подорожание на ряд позиций Kent и Lucky Strike запланировано у компаний «Табак-инвест», «Сентони ПРО», «АЛИДИ-Вест» и «Этерна Прайм». Также на 10 копеек изменятся ценники на отдельные виды Dunhill и The King.

На 20 копеек вырастет стоимость импортируемых предприятием «Беларусьторг» сигарет Corset (сорта Summer Scent, Red Velvet и Golden Touch).

На 30 копеек зафиксирован самый заметный рост — он коснется марки Lucky Strike Aroma Violet.

Полная база данных с новыми максимальными розничными ценами на табачные изделия опубликована на официальном портале МНС.

Новые марки на прилавках

Параллельно с корректировкой цен производители и импортеры расширяют свой ассортимент:

Фабрика «Неман» запускает в продажу сигареты «NZ Charm Лит» по цене 5 рублей за пачку.

Компания «Этерна Прайм» представит на рынке марку Vogue La Cigarette Violette, розничная стоимость которой составит 7,70 рубля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com